Mune, Mavka e Willy: tre film per l'estate animata di Notorious Pictures

Notorious Pictures ha deciso di valorizzare il suo catalogo di film animati, riproponendo in sala tre fiabeschi lungometraggi: Mune il guardiano della luna, Mavka e la foresta incantata e A spasso con Willy. Ecco le date, tra luglio e agosto, con un economico biglietto d'entrata a 3.50 euro.

La Notorious Pictures ha deciso di popolare l'estate cinematografica con tre film di animazione del suo catalogo, usciti negli ultimi anni, e riproposti tra luglio e agosto per un biglietto d'entrata di soli 3.50 euro: un'iniziativa che farà piacere sicuramente ai genitori del pubblico più giovane, al quale probabilmente Inside Out 2 non basterà di certo! Andiamo a scoprire questi tre racconti fiabeschi, solidi prodotti europei d'intrattenimento. Si tratta di Mune il guardiano della luna, Mavka e la foresta incantata e A spasso con Willy.

Mune il guardiano della Luna, dall'11 luglio al cinema il suggestivo cartoon francese

Il visivamente elegante Mune il guardiano della Luna (2014) di Alexandre Heboyan (ex-DreamWorks) e Benoît Philippon ipotizza che il ciclo giorno-notte sia messo a repentaglio dall'immaturità di due giovani esseri mitici, guardiani della Luna e del Sole: Mune e Sohone, che diventano involontari responsabili dell'ascesa di una forza oscura... i due dovranno collaborare per risolvere la terribile situazione, con l'aiuto della delicata fata di cera Glim: soprattutto lei ha bisogno di un equilibrio tra il gelo e il calore!

Mavka e la foresta incantata, la fiaba ucraina torna al cinema dal 25 luglio

Anche l'Animagrad Studio di Kyiv parla di guardiani, questa volta del bosco, in Mavka e la foresta incantata (2023), diretto da Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban. Perché l'anima della foresta, Mavka, è stata nominata Guardiana dai Supremi Spiriti della Natura? Il precedente responsabile Lesh, albero senziente, non la trova molto rigorosa nel difendere il loro mondo dagli esseri umani... e quando Mavka s'innamora ricambiata del giovane Lucas, le cose peggiorano rapidamente. Lucas infatti è stato mandato con l'inganno a cercare un albero raro...

A spasso con Willy, dall'8 agosto al cinema una piccola grande avventura spaziale