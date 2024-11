Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: Johnny Depp racconta Modigliani, fra miseria e anarchia, demoni e urgenza creativa

News Cinema

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia è il nuovo film di Johnny Depp, che racconta un breve frammento della vita di Amedeo Modigliani. Il regista dà forma a un sogno di Al Pacino e chiama a recitare il nostro Riccardo Scamarcio. Il film è nei cinema dal 21 novembre distribuito da Be Water Film.

Per spiegare al pubblico di un festival del cinema la ragione per cui ha deciso di tornare dietro alla macchina da presa per raccontare 72 ore della vita di Amedeo Modigliani, Johnny Depp ha regalato ai presenti una delle migliori imitazioni di Al Pacino, che è stato colui che ha avuto l'idea del film. Questo spiritoso siparietto ci dà la misura del rinato buonumore di un attore che tanto amiamo e anche del suo grande entusiasmo per un progetto che soddisfa prima di tutto il suo desiderio di scoprire cosa si nasconde dietro un'opera d'arte e in particolare la tensione emotiva e il bisogno di esprimersi tipiche dei grandi maestri.

Amedeo Modigliani, così come i poeti maledetti, Bob Dylan, Tom Waits e Hunter S. Thompson, che sono gli artisti del cuore di Depp, non avevano scelta: dovevano abbandonarsi al loro talento e lasciar fluire la loro immaginazione. Anche per questo Modi - Tre giorni sulle Ali della Follia è un film universale, una storia di amore e di arte che giustamente si sofferma su una rinascita e che riesce a imbottigliare un'energia che contagia subito chi segue un momento fondamentale di uno dei nostri più grandi pittori di inizio '900. Il regista ama definirlo un artista punk-rock, e quindi dotato di una carica eversiva e di una coolness che ha che vedere più con il carisma che con il look. Johnny, infatti, ama il grunge e il disordine, e non voleva che Modi fosse un damerino. Non a caso il personaggio ha come "divisa" un logoro cappotto oversize.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: come nasce il non biopic di Johnny Depp

Guai a parlare di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia come di un classico racconto biografico. Lo stesso Riccardo Scamarcio,, che interpreta il pittore, ama considerarlo un anti-biopic. Concentrandosi sui tre giorni che precedono l'incontro di Amedeo Modigliani con il collezionista Maurice Gagnant, il film dovrebbe essere descritto come un'istantanea o una tranche de vie, oltre che come un viaggio folle nella Parigi del 1916 dilaniata dalla guerra ma attraversata da un fermento artistico senza pari. Siamo nel periodo delle grandi avanguardie, che in pittura rifiutavano il vecchio, in altre parole il realismo e il naturalismo, giocando con i volumi i colori e scomponendo corpi, volti e spazi. Johnny Depp ama profondamente gli anni degli "ismi", e quindi ha ceduto volentieri alle lusinghe del sopracitato Al Pacino, che era rimasto folgorato dall’opera teatrale "Modigliani" di Dennis McIntyre.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: la trama, lo stile e il trailer

Tornando alla trama di Modi, nel film troviamo Amedeo Modigliani in fuga dalla polizia e determinato a lasciare Parigi e a smettere di fare il pittore. A cercare di trattenerlo nella Ville Lumière sono i suoi amici Maurice Utrillo (Bruno Gouery)), Chaim Soutine (Ryan McParland) e la sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Per fortuna, da buon deus ex machina si materializza il mercante d'arte Maurice Gagnant (Al Pacino), che cambia il destino dell'artista. Ci troviamo precisamente nella zona di Montmartre, più esattamente del Bateau-Lavoir, uno stabile al numero 13 di place Emile-Goudeau famoso per essere stato l'abitazione di numerosi artisti del XX secolo di fama internazionale.

Avendo lavorato con i più grandi registi internazionali, Johnny Depp aveva le idee chiare sulla messa in scena di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia. La sua prima ispirazione sono stati i film di Marcel Carné, in particolare Hotel du Nord e Les enfants du paradis. Il regista ha poi guardato al cinema di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Emir Kusturica e Jim Jarmusch. Tenendo conto della loro lezione, ha portato lo spettatore nel cuore della narrazione, facendogli sperimentare la sporcizia, la bellezza, l'orrore, il romanticismo e l'umorismo. Il risultato di questo sforzo, che qualcuno ama definire fantasia bohémienne, possiamo vederlo nel trailer del film.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio - HD

Riccardo Scamarcio è Amedeo Modigliani

Riccardo Scamarcio non poteva certo rifiutare un ruolo da protagonista in un film da regista di Johnny Depp, tanto che, quando è stato contattato per una conversazione via Zoom con l'attore, pensava che fosse uno scherzo. La riunione virtuale era prevista in una giornata in cui Scamarcio sarebbe stato alla guida della sua automobile insieme alla figlia e alla tata della figlia. Era diretto in Puglia e, poco prima della conversazione, si è fermato in un autogrill e ha chiesto a un benzinaio di prestargli il gabbiotto. Nel momento in cui Johnny Depp, a inizio incontro, gli ha chiesto cosa fossero quegli strani alberelli che si intravedono dietro di lui, e l'attore ha risposto: "Sono Arbre Magique", spiegandogli di trovarsi in una stazione di servizio, Depp ha pensato: è il mio uomo!

Quando Modi era poco più che una sceneggiatura, il regista ha capito che aveva bisogno di un attore italiano per il ruolo del protagonista. Scorrendo delle fotografie, è rimasto colpito da uno scatto di Scamarcio, in cui ha visto "qualcosa di selvaggio e magnifico insieme", qualcosa di imprevedibile legato ai suoi occhi: un'intensità che gli ricordava un po’ Marcello Mastroianni e un po’ Oliver Reed. Riccardo Scamarcio ha accettato di buon grado la parte e, dopo aver visto per intero Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, ha pensato che il film fosse interessante "perché cercava di scandagliare anche i mostri, le paure e la sofferenza di un artista, insieme alle difficoltà anche più intime".

Conclusioni

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, affronta molti temi, ma i più importanti sono il potere dell'arte contro il potere dei soldi e il rifiuto. Amedeo Modigliani ha lasciato questo mondo in miseria, probabilmente perché, da artista anarchico e libero, non è sceso a nessun compromesso. Ha vissuto il fallimento e il rifiuto, e dal rifiuto è ripartito mettendosi in discussione e producendo bellezza. Il pittore, tuttavia, non è riuscito ad allontanare le sue paure e i suoi demoni, e nemmeno la dipendenza dall’alcool e da altre sostanze nocive, morendo di tubercolosi a soli 35 anni. Era il 24 gennaio del 1920 e l'artista, nel salutare il mondo, certamente non poteva immaginare che, quasi un secolo dopo, una delle sue opere sarebbe stata venduta all'asta per 170 milioni di dollari.

Modi - Tre Giorni sulle ali della follia esce il 21 novembre distribuito da Be Water Film, in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film. Nel cast anche Luisa Ranieri e Stephen Graham.