Matthew McConaughey ospite di Fabio Fazio stasera su Rai3 per presentare la sua autobiografia

Questa sera l'attore premio Oscar Matthew McConaughey, che tanto amiamo, sarà ospite della trasmissione condotta da Fabio Fazio Che tempo che fa. L'occasione? Presentare la sua autobiografia Greenlights - L'arte di correre in discesa, appena uscita in libreria.

Matthew McConaughey invaderà stasera le nostre case attraverso il piccolo schermo, per tenerci compagnia durante la serata forse meno allegra della settimana, quella in cui si pensa al lunedì e alle incombenze della settimana che sta per cominciare. L'attore texano purtroppo non prenderà un aereo che dal suo amato Texas o da Los Angeles lo porterà in Italia, visti i tempi che corrono, ma sarà ospite virtuale di Fabio Fazio, durante la trasmissione di Rai3 Che Tempo Che Fa. L'occasione sarà l'uscita nel nostro paese della sua autobiografia "Greenlights - L'arte di correre in discesa", disponibile nelle librerie, edita da Baldini + Castoldi, dal 23 aprile.

Vi abbiamo già parlato in numerosi articoli di "Greenlights - L'arte di correre in discesa", in cui Matthew McConaughey si racconta con sincerità, parlando dei suoi genitori, della sua giovinezza turbolenta e perfino di un abuso sessuale subito. E’ stata la moglie dell'attore Camila Alves a convincere Matthew a scrivere il libro, che è il frutto di 36 anni di diari. Così il Premio Oscar per Dallas Buyers Club se n'è andato nel deserto e si è messo all'opera. In inglese green light significa semaforo verde, e il testo si divide in semafori verdi, gialli e rossi e cioè esperienze belle, così così e brutte vissute da MMC.

Matthew McConaughey ci ha tenuto piacevolmente compagnia in quest'anno e più di Covid-19, cercando di tirarci su il morale con video spiritosi e con un suo canale YouTube. L'attore, che nel 2013 ha fondato insieme alla moglie la Fondazione Just Keep Livin, ha consegnato di persona mascherine ai piccoli ospedali del suo stato. Agli inizi della sua carriera, Matthew ha lavorato con registi con la S maiuscola come John Sayles, Steven Spielberg, Robert Zemeckis e Ron Howard, poi è diventato il romantic lead di tante commedie sentimentali, per trovare quindi la sua vera strada in parte grazie al cinema indipendente e in parte grazie ai grandi autori. Diretto da William Friedkin, da Richard Linklater e da Steven Soderbergh (in Magic Mike), è stato indimenticabile in The Wolf of Wall Street (in una scena diventata cult). Christopher Nolan lo ha voluto in Interstellar e Gus Van Sant ne La foresta dei sogni. L'ultimo film in cui l'abbiamo visto è The Gentlemen di Guy Ritchie. Per noi il suo personaggio più bello resterà sempre il Rustin Cohle della prima stagione di True Detective.

Appuntamento dunque con Matthew McConaughey domenica 25 aprile a Che Tempo Che Fa, a partire dalle 20.00 su Rai3. Ci aspettiamo, naturalmente, che l'attore parli di politica, commentando il fatto che circa il 45% dei texani lo vorrebbe come Governatore dello stato.