Laura Dern: "Il mio sogno? Fare un film con Paolo Sorrentino"

Ospite della sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, Laura Dern si è prestata a una piacevole chiacchierata con la stampa fra le palme e gli oleandri. Ha parlato di David Lynch e Jurassic Park, di sua madre e del suo grande sogno cinematografico: essere diretta da Paolo Sorrentino.

Per noi Laura Dern, che pure ha vinto l'Oscar per Storia di un matrimonio, sarà sempre Lula Pace Fortune di Cuore Selvaggio, una bella ragazza bionda perdutamente innamorata del suo ragazzo Sailor Ripley, interpretato da un Nicolas Cage in giacca pitonata. Tuttavia l'attrice, che è figlia di Bruce Dern e Diane Ladd, ha tanti altri film nel suo curriculum, a partire da quel Jurassic Park che ha alimentato la fascinazione dell'intero globo terraqueo per i dinosauri. Come sappiamo, Laura è apparsa anche in Jurassic Park III e nel recente Jurassic World: Il Dominio, e siccome il capostipite della serie festeggia quest'anno il suo trentesimo compleanno, è normale che, nel corso di un incontro con la stampa del Filming Italy Sardegna Festival, una giornalista le chieda un ricordo di quella gloriosa lavorazione: "È incredibile che sia trascorso così tanto tempo. A 23 anni ho avuto l'opportunità di recitare in un film che sembrava coraggioso e che, a sentire la descrizione di Steven Spielberg mentre lo stava preparando, sembrava folle. Steven mi disse: 'Cercheremo di riportare in vita i dinosauri grazie a una tecnologia che nessuno ha mai utilizzato. Si chiama CGI'. Rammento che c'era un computer gigantesco che ci portammo alle Hawaii, quindi per me era come lavorare con David Lynch, perché stavamo facendo un film profondamente indipendente. La parola franchise non esisteva e all'epoca non si facevano così tanti sequel. Steven aveva semplicemente avuto l'idea di portare al cinema il romanzo di Michael Crichton per affrontare temi cruciali come la manipolazione genetica e la salvaguardia dell'ambiente. È stata un'esperienza straordinaria, anche perché i miei colleghi erano favolosi".

Dal momento che l'attrice ha citato David Lynch, le chiediamo di parlare di Velluto blu, Cuore selvaggio e di Inland Empire, film-rompicapo che per molti resta un mistero di impossibile risoluzione: "David Lynch è il mio eroe. L'ho conosciuto quando avevo 17 anni, quindi all'epoca di Velluto blu, e da quel momento è sempre stato il regista della mia vita. Lavorare con lui in momenti diversi della mia carriera è stato un dono del cielo. Quando abbiamo fatto Velluto blu, il film ci sembrava folle, inquietante ma bellissimo. Ogni film che fai con David Lynch ti dà questa impressione, e anche Cuore selvaggio, pur avendo una trama più lineare, alla prima visione sembra assurdo, originale ed estremo. Vincere la Palma d'Oro è stato fantastico, ma diversi giornalisti sembravano poco convinti. Quando David ed io abbiamo fatto Velluto blu, molte persone sono uscite durante la proiezione. 10 anni dopo, quegli stessi giornalisti andavano dicendo che Velluto blu era il loro film preferito. La morale è che David ha bisogno di tempo per essere 'processato', e noi amiamo questa sua caratteristica. Spero che Inland Empire abbia lo stesso destino degli altri film di Lynch. Per David era un esperimento, perché in un certo modo rappresentava la sua ribellione nei confronti di quei giovani artisti che, per girare il loro primo film, aspettavano che uno studio desse loro 10 milioni di dollari. Aveva ragione, perché adesso è possibile girare un film con il cellulare. Quando parlammo per la prima volta di Inland Empire, mi disse: 'Voglio fare un film di cui ancora non è chiara la trama, utilizzerò la prima macchina da presa che trovo, anche se non è di grande qualità, magari una piccola Sony degli anni '80, e lo farò perché, se una persona che sta a casa dei nonni in vacanza vuole fare un film, non aspetta di trovare uno studio o di andare a Los Angeles. Non ha senso rimandare un film perché non si trovano attori eccezionali e tanti soldi. Bisogna scrivere una sceneggiatura e mettersi al lavoro. In ogni modo. Inland Empire è stato per lui anche un modo per parlare di trascendenza e per meditare, ed è bellissimo che ci siano dei registi e degli attori che scoprono il film oggi".

Laura Dern ama il cinema e vorrebbe che ogni film contenesse verità e bellezza, due caratteristiche che ha trovato in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Ce ne parla con entusiasmo e gli occhi che brillano: "Quando Paolo Sorrentino ha diretto È stata la mano di Dio, ci ha regalato la possibilità di osservare il dolore e il modo in cui il dolore può trasformare il percorso di vita di una persona, facendole incontrare l'arte. Il suo film mi ha davvero commosso: lo trovo politico, perché ti dice che, quando tutti ti invitano a nascondere il dolore e a non parlarne, o a prendere un farmaco per farlo passare, non si rendono conto che l'esperienza del dolore fa parte del processo di guarigione e di crescita. Il mio sogno, quindi, è di essere diretta da Paolo Sorrentino. Più in generale mi auguro di continuare a essere scelta per film capaci di sollevare interrogativi complessi o di analizzare in maniera interessante il comportamento umano".

Laura Dern non ha fatto solamente cinema ma anche televisione. È stata ad esempio fra le protagoniste di Big Little Lies, una serie che parla di sorellanza e di violenza sulle donne. Probabilmente è questa la ragione per cui qualcuno le domanda se e come sia cambiata la condizione e la considerazione della donna dopo il Me#Too: "Molte cose mi sembrano cambiate, e in una molteplicità di campi, ma secondo me siamo destinati a tornare indietro. L'idea che il cambiamento, tanto nel campo della politica quanto in quello artistico, sia destinato a durare per sempre mi sembra poco verosimile. Nel cinema, nel giornalismo, nel campo dell’insegnamento e dell'editoria, uno degli obiettivi era l'uguaglianza di salario, e indubbiamente sono stati fatti dei passi avanti, ma c'è ancora tanta strada da percorrere. Per quanto riguarda l'ambito cinematografico, si presta grande attenzione alla diversità".

Per quanto possa essere faticoso mantenere lo status quo, battendosi continuamente per la parità dei sessi, la situazione attuale non ha niente a che vedere con il modo in cui funzionavano le cose quando Laura era piccola: "Sono stata cresciuta da un attore e da un'attrice e per me erano tutti e due coraggiosi e forti, ma quando i miei genitori hanno divorziato, e io ero ancora una bambina, entrambi sono stati candidati all'Oscar ed entrambi erano attori incredibili, ma mio padre viveva in una casa grande mentre mia madre viveva in un piccolo appartamento, mio padre aveva una piscina e noi no, mia madre doveva sempre lavorare per pagare l'affitto e mi lasciava a casa insieme a mia nonna. Anche mio padre lavorava, ma era diverso, e io mi rendevo benissimo conto che c'era una differenza abissale fra l'essere un'attrice e l'essere un attore".

Laura Dern sembra sentirsi molto a suo agio in mezzo a noi giornalisti, e siccome ha scritto una raccolta di ricordi insieme a sua madre (Honey, Baby, Mine) le chiediamo di parlarci del loro rapporto e dell'origine del libro: "Quasi 4 anni fa, mia madre viveva in California e intorno alla sua casa c'erano degli aranceti, e la persona che aveva piantato gli alberi utilizzava dei pesticidi e l'aveva fatto senza comunicarlo a nessuno. All'improvviso mia madre si è sentita malissimo, siamo andati in ospedale e i dottori le hanno detto: 'La colpa è dei pesticidi, fra poco i suoi polmoni si ammaleranno e le resteranno tre mesi di vita'. Soffriva molto e io avevo il cuore spezzato. Mi avevano detto che l'unica cosa che forse l'avrebbe aiutata era camminare, ma all'inizio le mancava il respiro dopo appena dieci passi, così ho pensato: È un'attrice, se riesco a distrarla chiedendole di raccontare delle storie, magari la camminata si allunga, allora le ho detto: 'Ogni giorno andremo a camminare e con il mio smartphone registrerò quello che dici per farlo ascoltare ai tuoi nipoti, perché non so cosa succederà e quanto tempo avremo. Così le ho fatto le domande che nessuno della famiglia aveva mai osato farle. Le ho chiesto la sua opinione sulla vita, l'amore, il divorzio, la famiglia, il dolore, la recitazione. Nel frattempo mia madre faceva dei progressi: più parlavamo e più tornava in salute, e alla fine abbiamo deciso di condividere le sue storie".