Schede di riferimento
La passione di Cristo: Resurrezione
Anno: 2024
La passione di Cristo: Resurrezione
La Passione di Cristo
Anno: 2004
4,5
La Passione di Cristo
Jim Caviezel
Jim Caviezel
Monica Bellucci
Monica Bellucci
News Cinema

La Resurrezione di Cristo, escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?

Domenico Misciagna

Intoppo per La resurrezione di Cristo: stando al sito Page Six, Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprenderanno i ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel del film di Mel Gibson. Ragioni produttive e tecniche.

La Resurrezione di Cristo, escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?

La resurrezione di Cristo perde il suo protagonista e la sua Maria Maddalena: il sito Page Six ha infatti rivelato che Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprendereanno i loro ruoli per il dittico sequel che Mel Gibson sta preparando qui da noi a Roma. La notizia arriva come una vera sorpresa, considerando che Caviezel è diventato una figura di spicco anche politico-religiosa negli Stati Uniti, e avrebbe rappresentato un grande traino per il progetto, già sequel del vero fenomeno indie di una ventina d'anni or sono. Ma qual è il problema? Leggi anche La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson si scorpora in due film, rivelate le date d'uscita

Jim Caviezel e Monica Bellucci escono da La resurrezione di Cristo

Mel Gibson è in Italia per preparare da regista La resurrezione di Cristo, che come sappiamo la Lionsgate ha diviso in due film: una Parte 1 sarà in sala per il 26 marzo 2027 (venerdì santo), e una Parte 2 per il 6 maggio (Ascensione). Considerando che il precedente La passione di Cristo (2004) registrò al boxoffice mondiale oltre 600 milioni di dollari per un budget di "soli" 30, c'è un'enorme attesa per il prosieguo che esce anche in un'America trumpiana, ancora più ben disposta a un "cinema di fede", identitario. Di questa tendenza fa di certo parte Jim Caviezel, che ha promosso con orgoglio un recente lungometraggio-simbolo per chi si riconosce in quei valori, Sound of Freedom. La ressurezione di Cristo però, a quanto pare, dovrà fare a meno dell'attore e anche di Monica Bellucci: la fonte cita come principale problema, a parte le tempistiche, la necessità di ringiovanire digitalmente Caviezel e Bellucci. Non che Hollywood non abbia adottato questo sistema in altre circostanze, ma La resurrezione di Cristo difficilmente avrà il budget di un blockbuster per potersi permettere l'effetto applicato all'intero film, almeno per quanto riguarda il personaggio di Gesù Cristo. Pare quindi che Gibson, forse giustamente scettico sul sapore troppo digitale che avrebbe avuto l'escamotage, sia impegnatissimo in un recasting particolarmente delicato, proprio qui in Italia. Finora non sono arrivate smentite sulle date d'uscita dei due capitoli di La resurrezione di Cristo, ma a questo punto immaginiamo che le riprese potrebbero non svolgersi più quest'anno, com'era stato suggerito invece mesi addietro.

