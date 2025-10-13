La Resurrezione di Cristo, escono Jim Caviezel e Monica Bellucci dal film di Mel Gibson?

News Cinema

Intoppo per La resurrezione di Cristo: stando al sito Page Six, Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprenderanno i ruoli di Gesù e Maria Maddalena nel sequel del film di Mel Gibson. Ragioni produttive e tecniche.

La resurrezione di Cristo perde il suo protagonista e la sua Maria Maddalena: il sito Page Six ha infatti rivelato che Jim Caviezel e Monica Bellucci non riprendereanno i loro ruoli per il dittico sequel che Mel Gibson sta preparando qui da noi a Roma. La notizia arriva come una vera sorpresa, considerando che Caviezel è diventato una figura di spicco anche politico-religiosa negli Stati Uniti, e avrebbe rappresentato un grande traino per il progetto, già sequel del vero fenomeno indie di una ventina d'anni or sono. Ma qual è il problema? Leggi anche La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson si scorpora in due film, rivelate le date d'uscita

Jim Caviezel e Monica Bellucci escono da La resurrezione di Cristo