La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson si scorpora in due film, rivelate le date d'uscita

La Lionsgate ha alte aspettative per l'esito commerciale di La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson, seguito del suo La Passione di Cristo di oltre vent'anni fa. Il lavoro viene diviso in due lungometraggi, entrambi in arrivo nel 2027.

La Resurrezione di Cristo di Mel Gibson si sdoppia: la Lionsgate ha infatti deciso di dare ampio spazio al racconto, articolandolo in due lungometraggi, con uscite programmate in concomitanza con le celebrazioni cattoliche di quei mesi, nel 2027. Negli USA infatti la Parte 1 sarà in sala il 26 marzo 2027 (venerdì santo), mentre l'arrivo della Parte 2 coinciderà con l'Ascensione, il 6 maggio, quaranta giorni dopo. È una scelta che sottolinea una volta di più come questo progetto risponda a una precisa esigenza identitaria e di fede, prima ancora che cinematografica. Ciò non significa che le premesse economiche dell'operazione non siano molto positive. Leggi anche Mel Gibson da regista ammira Ridley Scott e fa i conti con budget che non sono più quelli di Braveheart

La Resurrezione di Cristo Parte 1 e Parte 2 al cinema per Pasqua e Ascensione del 2027