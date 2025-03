La Giornata Internazionale della Donna su NOW, le donne forti tra cinema e serie tv

News Cinema

Per la Giornata Internazionale della Donna, NOW propone una selezione di titoli, apprezzatissimi dal pubblico, che vedono come protagoniste donne forti in grado di scegliere. Da House of the Dragon a Furiosa, da L'Arte della Gioia a Povere Creature!, da C'è ancora domani a Domina.

Le figure femminili sono da tempo protagoniste delle più famose serie tv e di svariate grandi produzioni cinematografiche: nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, si può festeggiare anche su NOW, scegliendo alcuni esempi apprezzati dal pubblico di queste donne forti in grado di scegliere il proprio destino, non senza difficoltà, ma senza arrendersi. Esaminiamo per esempio alcuni personaggi femminili iconici del nostro tempo, partendo dal ricchissimo mondo delle serie tv.

L'energia della donna nelle serie tv su NOW

L'Arte della Gioia

Coraggiosa, spregiudicata, sensuale. La protagonista de L'Arte della Gioia è Modesta (Tecla Insolia), una giovane donna che nella Sicilia d'inizio '900 persegue un insaziabile desiderio di conoscenza, amore e libertà. Strappata alla famiglia da un tragico incidente e accolta in un convento, grazie alla sua intelligenza e caparbietà Modesta riesce ad arrivare alla villa di una principessa, dove si rende indispensabile ottenendo sempre più potere nel palazzo. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia. Nel cast anche Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. E, proprio in occasione della Festa della Donna, arriva su NOW lo speciale L'Arte della Ribellione, un dialogo intimo tra la regista della serie Valeria Golino, le protagoniste Tecla Insolia e Jasmine Trinca, le cantanti Elodie e Ornella Vanoni e la pilota automobilistica Vittoria Piria.





House of the Dragon

House of the Dragon racconta di due donne forti e indefesse, disposte a tutto per far prevalere le proprie ragioni e ottenere ciò che ritengono spetti loro di diritto. Ancora di più, due donne pronte a tutto - persino voltare quasi completamente le spalle all'amicizia che le univa da sempre e scatenare una sanguinosa guerra - per proteggere la cosa più preziosa che hanno, più di un potente scranno e di un feroce drago: la propria famiglia. Rhaenyra (Emma D'Arcy) e Alicent (Olivia Cooke) sono le due Regine di una partita a scacchi sorprendente e spietata giocata nel fantastico mondo di Westeros, lo stesso de Il Trono di Spade. Si tratta infatti di un prequel che racconta gli eventi che portarono alla caduta della gloriosa Casa Targaryen e alla fine del suo dominio.

True Detective: Night Country

Quarta stagione dell'acclamato crime drama antologico, la prima a porre al centro della storia unicamente personaggi femminili, True Detective: Night Country esplora le gelide regioni artiche dell'Alaska attraverso le prospettive diverse di Liz Danvers (Jodie Foster, premiata con l'Emmy e il Golden Globe per questo ruolo), capo della polizia nella remota Ennis, e dell'agente Evangeline Navarro (Kali Reis), un'indigena, mentre indagano sulla morte di otto uomini impiegati presso una stazione di ricerca. Muovendosi nella lunga notte invernale di questo luogo apparentemente dimenticato da Dio, le due detective, che non vanno perfettamente d'accordo, devono affrontare i loro demoni e l'oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Domina

Il drama d'ambientazione storica Domina riporta al suo splendore l'antica Roma per ripercorrere la storia di una delle prime donne capaci di difendere i propri diritti in un mondo dominato dagli uomini: Livia Drusilla (Kasia Smutniak). Da fanciulla ingenua che ha visto cadere tutte le sue certezze con l'assassinio di Giulio Cesare a potente moglie di Augusto e artefice degli intrighi che hanno portato il figlio Tiberio al trono, la serie rivela come la "First Lady dell'Impero Romano" sia stata capace di farsi strada in una società profondamente brutale e spietata, facendosi rispettare e temere da molti. Affidandosi alla sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nelle acque agitate della politica romana, Livia lotta contro la corruzione della sua anima e affronta una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Riuscirà a ottenere entrambi?





Identità e resilienza nel cinema al femminile su NOW

C'è ancora domani

Il debutto alla regia di Paola Cortellesi ha bisogno di poche presentazioni: anche se non avete visto al cinema il suo C'è ancora domani, è facile che ne abbiate sentito parlare, per cui questa è una buona occasione per rimediare alla mancanza. Storia di emancipazione femminile tanto privata quanto collettiva, il film racconta di una donna che nel secondo dopoguerra, con gli Americani ancora di stanza a Roma, cerca di avere voce in capitolo nella sua stessa vita: senza prospettive lavorative valide, sottomessa al marito violento Ivano e al suocero dispotico, trova conforto solo nell’amica Marisa, mentre la famiglia si prepara alle nozze della primogenita Marcella. Delia sembra aver accettato il suo destino, finché una lettera misteriosa le darà il coraggio di sognare un futuro diverso, non solo per lei.

Il film, costruito su un suggestivo bianco e nero, che al dramma unisce un umorismo amaro, ha vinto sei David di Donatello (migliore regista esordiente, sceneggiatura originale, attrice protagonista, attrice non protagonista e per Emanuela Fanelli, David dello spettatore e David Giovani). Soprattutto, ha incassato l'enorme cifra di 36.886.000 euro (fonte Cinetel), degna di un blockbuster d'oltreoceano.

Furiosa: A Mad Max Saga

Il regista George Miller aveva già spostato su una figura femminile il focus della sua saga postapocalittica di Mad Max: in Mad Max: Fury Road del 2015 aveva stupito per la capacità dell'autore, di certo non più giovane, di sapersi adeguare ai tempi non solo tecnicamente, ma nello spirito. Due anni prima del #MeToo, la Furiosa interpretata da Charlize Theron era ribellione pura a un controllo dittatoriale e maschile: progetta la sua fuga e quella delle "cinque mogli" del dittatore Immortan Joe. Furiosa: A Mad Max Saga ne rappresenta il prequel, dove capiamo come la protagonista, qui interpretata da Anya Taylor-Joy, abbia coltivato il suo desiderio di rivincita, con forza ma anche pazienza strategica. La sua terra natale era il Luogo Verde delle Molte Madri, un'oasi verde gestita da donne, da proteggere e da usare come bussola morale, dentro di sé. Una guerra che si combatte in visionarie sequenze d'azione.





Bridget Jones' Baby

Bridget Jones alias Renée Zellweger non è una combattente in senso letterale, ma metaforicamente... è sempre stata sulla breccia! Il personaggio, nato nei romanzi di Helen Fielding e poi approdato al cinema dal 2001, ha affrontato diverse fasi: Bridget Jones' Baby del 2016 ne rappresenta la terza e la più difficile. Bridget si ritrova incinta, ma per un caso del destino non sa di chi: si tratterà del bel Jack (Patrick Dempsey), che erroneamente crede sia la storia di una notte? O il bambino è del leggendario Mark Darcy (Colin Firth), il suo vero grande amore sin dall'inizio? Bridget Jones, esperta in figuracce, è un'eroina moderna non perché affronti il mondo con decisione: lotta per sopravvivere alla sorte, alla ricerca di un'identità che passa per la sua felicità sentimentale.

Povere creature!

Il grottesco Povere creature! di Yorgos Lanthimos ha vinto il Leone d’Oro all'80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e quattro premi Oscar, tra cui quello meritatisissimo a Emma Stone. A metà strada tra film fantastico e rivendicazione femminista, è l'adattamento del romanzo omonimo di Alasdair Gray. È una variazione sul tema della creatura di Frankenstein, lì dove la "creatura" è Victoria, una ragazza suicida nella Londra vittoriana. Viene riportata in vita dal dottor Godwin Baxter e rinasce come Bella: puro istinto, non limitato da alcuna convenzione sociale. Scoprirà il mondo e la sessualità senza freni col donnaiolo Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), prima di realizzare che si sta creando intorno a lei la stessa gabbia che ha portato Victoria alla morte. Libera di autodeterminarsi, troverà la sua strada, senza che più nessuno decida per lei.