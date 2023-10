La Festa del Cinema di Roma omaggia Armando Trovajoli con la proiezione di Matrimonio all'italiana in versione restaurata

News Cinema

La diciottesima Festa del Cinema di Roma dedica al musicista e autore di colonne sonore Armando Trovajoli, a 10 anni dalla morte, uno speciale tributo: una proiezione, nella giornata di chiusura, di Matrimonio all'italiana in versione restaurata.

A dieci anni dalla sua scomparsa, la Festa del Cinema di Roma 2023 rende omaggio al grande musicista, compositore e autore di colonne sonore Armando Trovajoli. Lo fa nella giornata di chiusura, domenica 29 ottobre, con uno speciale tributo: la proiezione, in versione restaurata, di Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica, con Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

In un'edizione della Festa del Cinema di Roma che celebra diverse icone della musica - da Renato Zero a Zucchero, da Giorgio Gaber agli U2, passando per Sting e Maria Callas - Armando Trovajoli avrà la sua celebrazione presso la Sala Sinopoli alle ore 16.00. La proiezione di Matrimonio all'italiana sarà preceduta da un omaggio del pianista Giovanni Bollani e di sua moglie Valentina Cenni, attrice e ballerina.

Armando Trovajoli è stato anche pianista e direttore d'orchestra, e si è mosso fra musiche da camera, sinfoniche e jazz. Tra i film di cui ha composto le colonne sonore ricordiamo: Ieri oggi, domani, C'eravamo tanto amati, Brutti, sporchi e cattivi, Una giornata particolare, Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?, Riso amaro, Il vedovo, I mostri, Nell'anno del Signore.