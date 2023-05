L'arte dei titoli di testa: cinque film in streaming per ricordare il grande Saul Bass

News Cinema

Vogliamo cominciare la settimana celebrando l’arte unica di Saul Bass, colui che ha creato il design di alcuni titoli di testa più belli della storia del cinema americano, attraversandolo in ogni genere e declinazione e collaborando con alcuni dei maestri indiscussi del settore. Saul Bass nasceva nel Bronx l’8 maggio 1920. Ecco i cinque film in streaming che lo hanno reso una leggenda della Settima Arte. Buona lettura.

Cinque film in streaming con i magnifici titoli di testa di Saul Bass

La donna che visse due volte

Intrigo internazionale

Spartacus

Cape Fear

L’età dell’innocenza

La donna che visse due volte (1958)

Grazie al capolavoro di Alfred Hitchcock Bass raggiunge l’apice della prima aprte della sua carriera. I titoli di testa de La donna che visse due volte sono un tripudio di colori che imprimono al primissimo piano della “vittima” un senso di minaccia incombente e totale. E il voyeurismo dell’inquadratura esplicita alla perfezione il nucleo del film con James Stewart e Kim Novak. Momento di cinema semplicemente straordinario. Disponibile su Amazon Prime Video.

Intrigo internazionale (1959)

Intrigo internazionale: Il Trailer Ufficiale del Film

Per quello che è forse il più grande “divertimento” di Alfred Hitchcock Bass invece sorprende con un inizio elegante e iperbolico, perfetto per raccontare la frenesia della vita contemporanea e di conseguenza anche il ritmo del thriller. Cary Grant guida Intrigo internazionale con eleganza e ironia senza eguali, ma anche Eva Marie Saint e Martin Landau a supporto sono encomiabili. la sequenza della caccia all’uomo con l’aeroplano è semplicemente perfetta, ancora oggi insuperata. Ci piacerebbe vedere un remake con Tom Cruise. Disponibile su CHILI, NOW.

Spartacus (1960)

Spartacus: Il Trailer Ufficiale del Film

Per l’eterno Stanley Kubrick Saul Bass compone dei titoli di testa che raccontano tutta la possanza e lo status dei personaggi del film, oltre che dell’Impero Romano. L’incipit di Spartacus setta il tono del film, un kolossal di proporzioni epiche che vede grandi mattatori, oltre al protagonista Kirk Douglas, anche Laurence Olivier, Charles Laughton, Peter Ustinov (Oscar come non protagonista) e Janet Leigh. Uno degli ultimi esempi di peplum hollywoodiano di spessore. Ovviamente, con Kubrick dietro la macchina da presa…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Cape Fear (1991)

Il remake del classico del thriller con Robert Mitchum e Gregory Peck vede Bass creare per Martin Scorsese dei titoli di testa suadenti quanto seriamente inquietanti. Le acque paludose che sembrano cambiare colore e trasformarsi in olio presagiscono la duplicità dei personaggi di Cape Fear, il loro status ambiguo e angosciante. Un Robert De Niro mefistofelico minaccia la famiglia composta da Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis. Tensione alle stelle, regia vorticosa e sottotesti “malati” per uno dei film di culto di inizio anni ‘90. Spettrale. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

L’età dell’innocenza (1993)

I fiori che si dischiudono dietro veli di pizzo sono a nostro avviso il capolavoro estetico di Saul bass. Una scelta straordinaria, elegante ed appassionata, un inizio perfetto per spiegare un film in costume diverso da tutti gli altri. L’età dell’innocenza scardina le regole del genere per farsi vortice di immagini, suoni, colori. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer e Winona Ryder sono il trio di protagonisti destinati a essere amati negli anni. Oscar per i costumi, ne meritava moltissimi altri. Uno dei due, tre migliori film di Martin Scorsese. E abbiamo detto tutto…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.