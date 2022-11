Keanu Reeves protagonista del nuovo film di Jonah Hill

News Cinema

Jonah Hill torna alla regia con un secondo lungometraggio di fiction, affidandone l'interpretazione a una star assoluta: Keanu Reeves, in arrivo anche col suo John Wick 4.

Non ci sono solo John Wick e Constantine nel futuro di Keanu Reeves: l'attore sa anche guardare avanti e mettersi alla prova, e lo farà in questo caso con un collega che da qualche tempo non ha paura a sua volta di uscire dalla sua comfort zone, passando dietro alla macchina da presa. Parliamo di Jonah Hill, che dirigerà Reeves in Outcome, il suo prossimo lavoro di fiction. Leggi anche Keanu Reeves ancora John Wick in Ballerina con Ana de Armas

Jonah Hill dirige Keanu Reeves in Outcome