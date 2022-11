Keanu Reeves ancora John Wick in Ballerina con Ana de Armas

News Cinema

Pare proprio che Keanu Reeves apparirà in Ballerina, lo spin-off di John Wick interpretato da Ana de Armas. Poteva mancare?

I fan di Keanu Reeves sono in fibrillante attesa di John Wick 4, che sarà in sala nel marzo 2023, ma prima ancora di sapere qualcosa del già previsto John Wick 5, pare proprio che il mitico personaggio riapparirà nello spin-off Ballerina, con protagonista Ana de Armas. La fonte è l'affidabile Deadline, quindi la partecipazione di Keanu, per quanto immaginiamo secondaria, si può considerare sicura al 90%. Leggi anche Keanu Reeves: ecco il supereroe Marvel che sognavo di interpretare da bambino

John Wick anche in Ballerina, Keanu Reeves ci sarà