Josh Hartnett: la fuga da Hollywood, un fan armato che giurava di essere suo padre, un clamoroso no a Nolan

Josh Hartnett, protagonista di Trap di Shyamalan, ha parlato delle ragioni per cui ha lasciato temporaneamente Hollywood, fra stalker e successo repentino, e del ruolo che Christopher Nolan gli ha offerto e che lui ha rifiutato.

Hollywood dà alla testa, e lo sanno bene quanti, dopo essere diventati famosi dall'oggi al domani, hanno perso il contatto con la realtà. Fra questi non figura Josh Hartnett, che vedremo, a partire dal 17 agosto, come protagonista di Trap, il nuovo film di M. Night Shyamalan. Proprio di questo, e di un gran rifiuto a Christopher Nolan, ha parlato l'attore durante un'intervista a The Guardian, nella quale ha anche raccontato di essere fuggito dalla Mecca del Cinema per rifugiarsi in luoghi più tranquilli e condurre una vita più semplice.

Via da Hollywood e dagli stalker

Quando Josh Hartnett ha cominciato ad essere un attore di successo, e quindi dopo Pearl Harbor, Black Hawk Down e 40 giorni & 40 notti, ha improvvisamente deciso di abbandonare Hollywood. In realtà si è trattato di una pausa di 18 mesi, durante la quale è tornato a casa, in Montana, e ha cominciato a scegliere ruoli diversi e soprattutto non legati a grossi nomi e importanti Studios:

Non volevo che la mia vita venisse fagocitata dal lavoro com'era accaduto a diversi attori in quel periodo. Il lavoro li aveva annientati e non volevo finire in quel modo.

In realtà c'è anche un'altra ragione che ha spinto Hartnett a lasciare Los Angeles, ed è molto più sinistra. Il buon Josh ha confessato di essere stato vittima di stalker la cui adorazione nei suoi confronti era diventata una vera e propria ossessione, insomma tutt'altro che una sana ammirazione.

Non voglio dare un peso eccessivo a questa faccenda, ma si sono verificati dei fatti curiosi. La mia casa ha cominciato a essere circondata da persone che mi spiavano. Un tizio si è presentato all'anteprima di un mio film armato di pistola: pretendeva di essere mio padre. Lo hanno arrestato. Sono accadute molte cose, è stato un periodo strano, e non avevo intenzione di portare l'acqua al mulino di questi personaggi inquietanti.

Josh Hartnett e il no a Christopher Nolane a Batman

Avendo deciso di non legare il proprio nome a film dal budget stellare, Josh Hartnett ha rifiutato un ruolo e un film molto prestigiosi. Quando il suo agente gli ha comunicato che aveva organizzato un incontro con Christopher Nolan, che era alla ricerca dell'attore che avrebbe interpretato Batman in Batman Begins e relativi sequel, il nostro ha annullato l'impegno, preferendo candidarsi per un film meno ambizioso del regista inglese: The Prestige. Nolan però non lo ha preso, preferendo ingaggiare al suo posto Christian Bale.

Mi sono reso conto di aver perso l'occasione di lavorare con un regista eccezionale come Chris e ho capito che non ha senso accettare ruoli a cui non si è interessati solo per costruirsi una buona carriera. Per me la sola cosa che conta è lavorare con persone di cui mi fido ciecamente.

Nonostante non abbia recitato né nella Trilogia del Cavaliere Oscuro ne in The Prestige, Josh Hartnett ha avuto comunque la possibilità di lavorare insieme a Christopher Nolan. In Oppenheimer gli è stata infatti affidata la parte di Ernest Lawrence.

Josh Harnett verrà a Roma per la promozione di Trap. Nell'attesa di incontrarlo insieme a M. Night Shyamalan, vi riproponiamo il trailer de film.