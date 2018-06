Jordan Peele ha proposto un film dei Gargoyles alla Disney

Chi c'era si ricorderà sicuramente la serie animata Gargoyles, prodotta dalla Disney per la tv a metà anni Novanta, per la precisione dal 1994 al 1997. Al centro delle storie c'erano i noti mostriciattoli di pietra che di giorno riprendevano forma di statua ma di notte svolazzavano a proteggere New York dai malvagi.

La serie si è guadagnata uno status di culto e i fan chiedono da anni a gran voce un film per il cinema. Tutto ci saremmo aspettati, tranne che uno di questi fosse Jordan Peele, il regista di Scappa - Get Out, che a quanto pare ha presentato una proposta in merito alla Disney.

A riportare la curiosa notizia è il giornalista Richard Rushfield, che ne ha parlato su The Ankler. La Disney, però, non ha risposto come ci si sarebbe aspettati. Scrive Rushfield: "Come si fa a dire di no a Jordan Peele? Beh, non si può. Chi vorrebbe prendersi questa responsabilità? Allora in assenza di un buon motivo per dire di no (...) la Disney procrastina la decisione. Sembra quasi sperare che il tempo scorra, che lui prenda altri accordi e che il progetto venga dimenticato".

Rushfield suggerisce anche che il vero motivo sta nella politica dello Studio, che punta tutto sul sicuro, ovvero sulle fiabe live action, su Star Wars, i film Marvel e Pixar e che ritiene troppo rischioso un film animato in modo tradizionale. Vedremo cosa succederà, ma ora come ora il greenlight per questo progetto sembra altamente improbabile.

