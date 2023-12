Il nuovo film di Jordan Peele sparito dal listino 2024 della Universal

News Cinema

Avrebbe dovuto uscire il giorno di Natale dell'anno prossimo il nuovo film di Jordan Peele, ma lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha costretto il regista, e la Universal, a rinviarlo a data ancora da decidere.

Con soli tre film al suo attivo, Scappa - Get Out, Noi e Nope, Jordan Peele si è imposto come una delle voci più originali dell'horror contemporaneo. Non desta dunque sorpresa che ogni suo nuovo film desti interesse e venga atteso dai suoi ammiratori. Lo scorso marzo, la Universal aveva annunciato l'uscita della nuova e ancora misteriosa opera del regista per il giorno di Natale del 2024, ma adesso sembra che dovremo aspettare un po' di più per vederla, visto che la data è sparita dai listini.

Quando uscirà il nuovo film di Jordan Peele e cosa ne sappiamo

Come tutti sappiamo, il lungo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che ha bloccato Hollywood ha fatto slittare la lavorazione di molti film americani, Tra questi anche il nuovo lavoro di Peele, che avrebbe dovuto essere girato questa estate. La Universal non ha ancora annunciato una nuova data di uscita ma a questo punto è improbabile che sarà l'anno prossimo, mentre è più possibile che arrivi al cinema nel 2025. Ancora più misterioso il tema del film, visto che Peele è uno dei pochi registi capaci di orchestrare campagne pubblicitarie che fanno leva proprio sulla segretezza per alimentare la curiosità del pubblico. Ci sono state voci, mai confermate, che Steven Yeun e Daniel Kaluuya ne sarebbero i protagonisti. Alcuni hanno ipotizzato un sequel di Get Out ma Peele ha detto che l'unico suo film a cui vorrebbe fare un sequel è Nope. Non resta che aspettare per sapere e intanto rivedersi uno dei suoi precedenti film. Noi sceglieremmo Get Out, ma vi riproponiamo proprio il bel trailer di Nope.