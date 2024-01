Monkey Man: ecco il trailer ufficiale in italiano del primo film diretto da Dev Patel

News Cinema

L'attore inglese di film come The Millionaire e Lion ha esordito dietro la macchina da presa con un thriller d'azione che ha visto Jordan Peele coinvolto in veste di produttore. Ecco le prime immagini e la trama di Monkey Man.

Divenuto celebre in tutto il mondo dopo aver interpretato il ruolo del protagonista in The Millionaire di Danny Boyle, candidato all'Oscar per la sua interpretazione in Lion, e di recente visto in alcuni dei corti che Wes Anderson ha tratto dai racconti di Roald Dahl (sono tutti disponibili su Netflix), Dev Patel ha fatto il suo esordio alla regia.

Il film che ha diretto, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale in italiano, si chiama Monkey Man, conta sull'apporto come produttore di Jordan Peele, ed è un thriller d'azione che racconta una storia di vendetta: quella di un uomo che decide di agire contro alcuni leader politici corrotti che hanno ucciso sua madre e che continuano a fare vittime tra i poveri e gli ultimi della società.

Previsto in uscita negli Stati Uniti il 5 aprile, il film è ambientato in India, il paese d'origine della famiglia di Patel, è stato scritto dallo stesso neo-regista e vede nel cast anche la presenza di Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Sikandar Kher e Makarand Deshpande.

Qui di seguito il trailer italiano, la trama e il poster ufficiali di Monkey Man:



Monkey Man: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Dev Patel - HD

Ispirato alla leggenda di Hanuman, un'icona che incarna forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un club di combattimento clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da combattenti più famosi in cambio di denaro. Dopo anni passati a reprimere la rabbia, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave dell'élite sinistra della città. Spinto da un suo trauma infantile, Kid scatenerà con le sue mani misteriosamente sfregiate un'esplosiva vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.