In occasione dell'uscita in sala di Imaginary vogliamo proporvi i film in streaming che hanno elevato il livello del cinema dell'orrore di oggi.

L’arrivo nelle sale italiane di Imaginary, nuova produzione targata Blumhouse, ci ha spinto a volgere lo sguardo verso l’horror contemporaneo, un genere che negli ultimi anni ha saputo regalarci una serie di lungometraggi di spessore, in alcuni casi capaci di trascendere il genere stesso per raccontare le pieghe nascoste del nostro tessuto sociale in maniera veritiera e non conciliatoria. I cinque film in streaming che trovate qui sotto rappresentano a nostro avviso il meglio che l’horror ha saputo offrire al pubblico di appassionati nell’ultimo decennio. Buona lettura.

Cinque film in streaming che rappresentano il meglio dell’horror contemporaneo

The Witch (2015)

The Witch: Il trailer italiano del film - HD

L’esordio alla regia di Robert Eggers diventa un piccolo grande caso cinematografico al Toronto Film Festival. La messa in scena stringata e stilizzata lavora magnificamente con il non visto, creando un’atmosfera oppressiva e terrificante. Una perfetta Anya Taylor-Joy si fa protagonista vibrante di The Witch, fiaba nerissima sull’ossessione religiosa e i suoi effetti sulla psicologia dei più giovani. Momenti di terrore puro per un primo lungometraggio magnifico. Purtroppo Eggers, pur denotando una sua impronta personale sul genere, non otterrà gli stessi risultati con i suoi due film successivi. Aspettiamo il nuovo Nosferatu per vedere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

It Follows (2015)

It Follows: Il trailer italiano del film - HD

David Robert Mitchell tira fuori dal cilindro un diamante grezzo ma bellissimo, un’idea tanto semplice quanto capace di insinuarsi sotto pelle e arrivare a colpire lo spettatore nel profondo. It Follows toglie il respiro, riesce a spaventare con l’idea prima ancora che con la visione, contiene un paio di momenti di cinema da far accapponare la pelle. Maika Monroe è una protagonista perfetta, l’inizio e le sequenze centrali del film davvero difficili da dimenticare. A livello di cinema indipendente americano, uno di quei titoli da tenere sempre presenti. Aspettiamo il sequel con enorme trepidazione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Scappa - Get Out (2017)

Scappa - Get Out: Il trailer italiano ufficiale - HD

Arriva addirittura il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale insieme alle nomination per film, regia e attore protagonista. Tutto strameritato perché Scappa - Get Out si rivela un horror con uno spessore socio-politico inusitato. Lo sbeffeggiamento del cosiddetto “White privilege” messo in scena da Jordan Peele si trasforma in un film agghiacciante, con un inizio straordinario e una parte centrale costruita alla perfezione. Daniel Kaluuya magnifico, Bradley Whitford e Kathleen Keener melliflui e bravissimi. Film di rottura, feroce e preciso. Uno schiaffo alla borghesia benpensante e bigotta che ancora oggi regge gli Stati Uniti. Da vedere assolutamente. Anche gli altri due horror di Peele non sono (troppo) da meno…Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Black Phone (2022)

Black Phone: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’horror che conferma quanto Scott Derrickson sia un autore a tutto tondo, capace di raccontare storie personali e doloroso, conferendo grande personalità e fattore emotivo a Black Phone. Un mix di serial-killer e soprannaturale per una storia di sopravvivenza in un mondo ostile, dove il “mostro” diventa estensione della società durissima. Grande prova di Ethan Hawke come pazzo maniaco, con un finale in cui è impossibile non piangere. Davvero una grande sorpresa, un lungometraggio ottimamente ideato e stracolmo di forza drammatica. Forse il miglior film del 2022. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Men (2022)

Men: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Che Alex Garland amasse sfidare le convenzioni del genere lo si era chiaramente capito dalle sue sceneggiature, ma come regista si spinge addirittura oltre fino a tirar fuori dal suo prezioso cilindro questa storia di abuso e prevaricazione filtrata dagli stilemi dell’horror psicologico. Jessie Buckley e Rory Kinnear si prestano a questo gioco al massacro elegante e violentissimo con un trasporto psicologico di rara efficacia. Men è un momento di cinema che respinge o appassiona, che sconvolge o disgusta. Noi lo abbiamo davvero amato, con la sua forza propositiva e uno sguardo caustico sul nostro presente. Titolo di culto assoluto.Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.