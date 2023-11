John Wick 5, Robert Downey Jr. nel cast con Keanu Reeves? Parla il regista

News Cinema

John Wick 5 è in fase di sviluppo e il regista Chad Stahelski ha le idee chiare: vuole Robert Downey Jr. al fianco di Keanu Reeves. L'attore accetterà di entrare in un nuovo franchise, dopo l'addio al MCU?

Il quinto capitolo della saga di John Wick è in fase di sviluppo, in barba alle voci che volevano Keanu Reeves poco propenso a vestire di nuovo i panni dell'efferato assassino. C'è un'importante novità sul progetto, ancora in fase embrionale. Il regista Chad Stahelski ha svelato quale attore immagina come co-protagonista di John Wick 5: Robert Downey Jr.

Intervistato da The Direct, Stahelski ha dichiarato che avere il fu Iron Man nel cast sarebbe un sogno, ma non è l'unico nome che ha fatto. Quali sono dunque le star che il regista scritturerebbe senza pensarci due volte?

Ce ne sono tante là fuori. Se Robert Downey Jr. si sedesse sulla mia sedia, proprio qui, lo scopriresti. Peter Dinklage, ero un suo grande fan in Game of Thrones. Sean Bean. Alcuni di quei tipi penso che siano magici. Morirei per avere una possibilità con uno di loro.

Chissà se Robert Downey Jr. ascolterà l'appello del regista? La strada dell'attore, dopo un lunghissimo sodalizio, dal 2019 (anno di Avengers: Endgame) si è ufficialmente separata da quella dell'Universo Marvel. Da allora, lo abbiamo visto comunicare con gli animali in Dolittle (2020) e tradire Robert Oppenheimer nell'ultimo film di Christopher Nolan. Potrebbe prendere in considerazione l'idea di legare ancora una volta la propria carriera ad un franchise?

Quel che è certo è che la presenza nel cast dell'ex volto di Tony Stark darebbe una marcia in più alla genesi di John Wick 5. Il film incrementerebbe le proprie chance di confermare il grande successo riscosso dal quarto film della saga iniziata nel 2014.

John Wick: in arrivo anche due spin-off della saga con Keanu Reeves

Lionsgate, casa di produzione di John Wick, non ha confermato solo lo sviluppo del quinto film, ma anche il primo spin-off della saga. Si intitola Ballerina e arriverà nelle sale il 7 giugno 2024. Alla regia c'è Len Wiseman e il cast è capitanato da Ana de Armas. La trama ruota attorno alla ballerina-killer Rooney e alla sua sete di vendetta contro gli assassini della famiglia. Keanu Reeves comparirà in un piccolo cameo.

A settembre, inoltre, è uscita su Prime Video The Continental, serie tv prequel, con protagonista Mel Gibson, che racconta l'ascesa al potere dei giovani Winston e Charon. I due sicari, nel nel franchise, hanno i volti di Ian McShane e Lance Reddick. Infine, la produttrice Erica Lee ha anticipato che, presto, verrà annunciato anche un nuovo spin-off. Non rimane che attendere notizie ufficiali.