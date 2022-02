John Turturro compie 65 anni. Ecco i film in streaming per celebrare un talento unico.

News Cinema

L'iconico interprete di Fa' la cosa giusta e Fratello dove sei? ha scritto pagine fondamentali di cinema contemporaneo. Questi i film in streaming da lui interpretati che noi preferiamo.

Compie oggi 65 anni John Turturro, attore (e regista) che ha scritto la storia del cinema indipendente americano fin dalla metà degli anni ‘80. Il sodalizio artistico che ha stretto con Spike Lee e i fratelli Coen ha portato a risultati artistici inimitabili, regalandoci film capaci di sorprendere, affascinare e senza dubbio scuotere. La foto principale con cui abbiamo scelto di rendere omaggio a Turturro è quella del suo personaggio più iconico, ovvero l’impareggiabile giocatore di bowling Jesus. Il grande Lebowski (1998) non è però stato inserito nella cinquina di film in streaming che abbiamo scelto per raccontare l’arte di John Turturro. Sarebbe stata una via troppo ovvia. I titoli qui sotto non soltanto cercano di evidenziare la sua versatilità ma anche la propensione a scegliere un percorso professionale non scontato, quasi sempre lontano dai riflettori del mainstream. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande John Turturro

Fa’ la cosa giusta

Quiz Show

Fratello dove sei?

Mia madre

Gloria Bell

Fa’ la cosa giusta (1989)

Fa' la cosa giusta: Spike Lee parla del film in occasione del 25esimo anniversario

Dopo aver già collaborato con William Friedkin (Vivere e morire a Los Angeles) e Martin Scorsese (Il colore dei soldi), Turturro trova il ruolo della consacrazione grazie al capolavoro firmato Spike Lee, il racconto di una giornata torrida di Brooklyn in cui l’odio razziale e le discriminazioni esplodono in violenza istantanea e irreparabile. Fa’ la cosa giusta è uno dei grandi film del decennio, sincopato a ritmo di rap, scritto e diretto con una ferocia salutare e oggi quanto mai necessaria. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura originale e a Danny Aiello come non protagonista. La carriera di Turturro prende il volo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Quiz Show (1994)

Robert Redford vuole Turturro per il suo film sul più grande scandalo della storia della televisione americana. L’attore interpreta il campione di un quiz a premi costretto a cedere lo scettro a Ralph Fiennes, rampollo di una famiglia altolocata e ben più telegenico. Ed ecco che la gelosia fa esplodere lo scandalo…Quiz Show è un film scritto e diretto con enorme competenza, e non a casa conquista la nomination all’Oscar per film, regia, sceneggiatura, attore non protagonista al grande Paul Scofield. Un lungometraggio che dietro la confezione nasconde una sua enorme modernità. Disponibile su CHILI, Disney +.

Fratello dove sei? (2000)

Potevamo scegliere anche Crocevia della morte per raccontare del rapporto coi fratelli Coen, ma questo adattamento liberissimo dell’Odissea rimane a nostro avviso il capolavoro degli autori di Minneapolis. Insieme a George Clooney e Tim Blake Nelson Turturro compone un trio di protagonisti irresistibili, istrionici, perfetti per una messa in scena gigantesca, straordinariamente illuminata dal mago Roger Deakins. Fratello dove sei? è cinema libero, iconoclasta, sperimentatore nella forma. Nomination all’Oscar per adattamento e fotografia. Un’opera magistrale, il meglio dei Coen quando fanno commedia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Mia madre (2015)

Mia madre: Il trailer del film - HD

Da sempre affezionato all’Italia e al nostro cinema, John Turturro partecipa al doloroso film di Nanni Moretti in pratica recitando la parte di se stesso. I duetti con la protagonista Margherita Buy sono deliziosi, spesso surreali, probabilmente la cosa migliore di Mia madre. Dramma familiare intriso di umanità e momenti di intimismo composto, questo lungometraggio si inserisce nella filmografia del grande autore di La messa è finita come un tassello prezioso e insieme differente, unico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gloria Bell (2018)

Gloria Bell: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con il bel film diretto da Sebastian Lelio, remake identico e insieme aggiornato del suo stesso lungometraggio realizzato qualche anno prima. Turturro si esprime al suo meglio nel ruolo di un uomo comunissimo, adorabile finché non viene in superficie tutta la sua meschinità. L’attore è il supporto perfetto per una Julianne Moore da antologia, dolce, drammatica e vitale come non mai. Gloria Bell intenerisce, emoziona con la semplicità della vita. Film enormemente sottovalutato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.