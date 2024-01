Jamie Dornan: "Cinquanta sfumature di grigio? Una dannazione ma non rimpiango nulla"

News Cinema

Jamie Dornan ha raccontato scherzosamente in un podcast della BBC la "maledizione" di Cinquanta sfumature di grigio: fondamentale per la sua carriera, però nessuno glielo perdonerà mai.

Non si può negare che la carriera di Jamie Dornan abbia ricevuto una svolta quando è diventato il Christian Grey nella trilogia cominciata con Cinquanta sfumature di grigio, accanto a Dakota Johnson: chiacchierando nel podcast Desert Island Discs della BBC, Jamie deve però ammettere che nessuno mancherà mai di rinfacciargli quella parte per il resto della vita, non importa quale grande prova di attore riesca a dare. Accetta la cosa, fa parte del gioco. Leggi anche Cinquanta sfumature di Grigio, Jamie Dornan confessa: "Dopo i film ho avuto una stalker"

Jamie Dornan e le Cinquanta sfumature: "Quando uscì il film, mi nascosi"

Da modello ad attore, Jamie Dornan, poco prima di accettare la parte caliente di Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio, aveva addirittura ricevuto una nomination ai BAFTA per la serie The Fall - Caccia al serial killer. Aveva cominciato col piede giusto, ma poi... il provino e la firma sul contratto, per incarnare il sogno erotico (da molti giudicato trash), ideato da E. L. James e portato sullo schermo dalla regista Sam Taylor-Johnson. Cinquanta sfumature di grigio arriva nel 2013, i sequel Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di rosso giungono nel 2017 e 2018, sempre al fianco di Dakota Johnson, ma per la regia di James Foley. Apprezzato ora per The Tourist, recentemente in Heart of Stone, Dornan ha adesso una carriera stabile e sicura, però il fantasma di Grey lo perseguita. E non c'è niente da fare...

Se non ricordo male mi nascosi, partii dalle recensioni che ti cambiano la carriera per The Fall, per arrivare praticamente al ridicolo. [...] Il film fece così tanti soldi che il 2 e il 3 vennero approvati da un giorno all'altro. Era una cosa strana, perché tu sai che c'è qualcosa di ridicolo ma ti trovi contrattualmente legato a farne altri due, sapendo che la maledizione non farà altro che guadagnare terreno. [...] Ho appena ricevuto recensioni molto positive per cose recenti che ho fatto e ce ne sono poche non che non citino Cinquanta sfumature. Un sacco di recensioni sono tipo "È bravissimo, ma nel caso dimenticassimo quando NON è stato grande..." Ma non rimpiango di averli fatti, no.