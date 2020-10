Iron Man: Robert Downey Jr. scherza sui problemi dell'armatura

News Cinema

Robert Downey Jr. ha scherzato sulle sue difficoltà con l'armatura di Iron Man nel primo film, poi risolte via via, fino al suo congedo in Avengers Endgame.

Ospite del nuovo talk show di David Letterman, Robert Downey Jr. ha guardato al suo passato nei panni di Tony Stark negli Iron Man e nella saga degli Avengers, concentrandosi con ironia sui suoi problemi con l'iconica armatura. Robert iniziò la sua carriera nei cinecomic nel 2008, e da allora non soltanto il cinema hollywoodiano è passato dalla ripresa in pellicola al digitale, ma anche diversi oggetti di scena sono adesso ricreati in CGI, quando in origine erano fisicamente presenti sul set. L'armatura nel primo Iron Man di Jon Favreau era ben presente, come ci racconta la star...

All'inizio c'era tutto sul set, volevano usare la computer grafica il meno possibile, mi ricordo che mi calarono l'elmo, c'era un'inquadratura da girare, ero infilato nell'armatura, mi fanno: "Va bene Robert, qui in pratica sei atterrato sul tetto, quando diciamo azione fai finta di essere appena atterrato, poi muoviti in avanti". Misi l'elmo e si chiuse ermeticamente, non vedevo niente, poi si accesero i LED e fu come in The Manchurian Candidate, ero completamente accecato. [...] Quando abbiamo girato l'ultimo Avengers Endgame, mi fanno: "Ehi Robert, ti va di metterti l'elmo! NO! Sì? NO! Piazzami due punti qui sulla fronte e poi me lo dipingi dopo!"