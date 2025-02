Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Ke Huy Quan aveva paura di Harrison Ford, ma lui lo rassicurò

News Cinema

Ke Huy Quan, interprete dell'action comedy Colpi d'amore, al cinema a maggio, ha raccontato che da bambino il set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto gli fece paura. Fortunatamente, Harrison Ford capì il disagio del piccolo collega e lo rassicurò.

La carriera di Ke Huy Quan, che comprende da due anni anche un Oscar come miglior attore non protagonista, cominciò oltre quarant'anni fa con Indiana Jones e il Tempio Maledetto di Steven Spielberg, al fianco di Harrison Ford: se pensate che quel film vi abbia traumatizzato nell'infanzia, immaginate cosa rischiò quel dodicenne sul set! Scherzi a parte, finzione o meno, il ruolo era piuttosto impegnativo per un esordiente totale... e alcuni momenti trasmettevano un'effettiva tensione a chi aveva poca esperienza. Ke ha raccontato a Entertainment Weekly che Harrison lo aiutò in un momento di paura. Leggi anche Oscar 2023 - Ke Huy Quan e la reunion con Harrison Ford: l'abbraccio fra i due attori ha commosso la platea Indiana Jones e il tempio maledetto, la recensione di un sequel discusso

Harrison Ford rassicurò Ke Huy Quan sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto

In questo periodo Ke Huy Quan sta cercando di capire se il suo riavvio di carriera con l'Oscar di Everything Everywhere All at Once durerà (non è cinica iroia da parte nostra: in più di un'intervista ha ammesso questa tensione). Lo scopriremo a maggio con l'action-comedy romantica Colpi d'amore, ma nel frattempo Quan ricorda ancora quei mitici anni Ottanta che lo resero una piccola star, tra Indiana Jones e il Tempio Maledetto (1984) e I Goonies (1985). Sul set di Indy aveva dodici anni, pur dimostrandone qualcuno in meno, ed era ancora in un'età pienamente impressionabile, considerando oltretutto che non aveva mai recitato prima: se la cavò benissimo, però ebbe qualche momento di umano cedimento, che racconta ora in un'intervista con la sua consueta entusiastica ironia. Ke parla della sequenza in cui i carrelli della miniera viaggiano sulla lava, mentre il suo personaggio Short Round viene strattonato dai cattivi, trattenuto da Indiana.

Quando girammo quella sequenza, ebbi un sacco di paura. E mi misi a piangere. Mi ricordo che Harrison Ford si mise in ginocchio davanti a me e mi chiese se stessi bene. Mi disse - e non me lo dimenticherò mai: "Ke, voglio che ti ricordi che non ti farò mai del male." Quando disse così... oh mio Dio! Gli volli ancora più bene. Era incredibile. C'era lì Indiana Jones che mi diceva che si sarebbe preso cura di me! [...]

Era la prima volta che vedevo quella combinazione di modellini e riprese dal vero, fusi così bene. Mi ricordo quando la guardai per la prima volta al cinema, durante l'anteprima, assemblata con il sonoro e la musica. Rimasi a bocca aperta. Avevo solo 13 anni e m'innamorai dell'azione.