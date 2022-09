Indiana Jones 5, Harrison Ford si commuove al D23, svelato il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, Short Round saluta

News Cinema

Al D23 Harrison Ford e la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge hanno accompagnato un primo teaser (a porte chiuse) di Indiana Jones 5. Si è capito finalmente chi Phoebe interpreti... e Harrison ha trovato il tempo per abbracciare Short Round... ormai "grandicello". Non c'è nel film, ma Ke Quan rassicura: sono pronti per il remake di Arma Letale!

I fortunati presenti al D23 hanno potuto vedere un primo teaser di Indiana Jones 5, ancora senza titolo: queste sequenze non sono per ora pubbliche, ma chi era presente ha potuto finalmente capire quale ruolo abbia Phoebe Waller-Bridge al fianco di Harrison Ford. I due hanno comunque salutato il pubblico dal palco, insieme al regista James Mangold. Cosa si è visto in quelle poche scene? Harrison ha avuto pure il tempo per una foto-rimpatriata con Jonathan Ke Quan, Short Round del Tempio Maledetto!

Indiana Jones 5, cosa si è visto al D23 (spoiler)

Manca ancora molto all'uscita dell'Indiana Jones 5 di James Mangold, collocato in sala il 30 giugno 2023, ma al D23 qualcuno ha potuto vedere un teaser ancora segreto per il popolo della rete. Harrison Ford ha presentato il film commuovendosi, in compagnia di Phoebe Waller-Bridge, coprotagonista del lungometraggio nei panni - così si è capito da una scena in cui i due litigano - di una figlioccia del quale il protagonista è di fatto mentore. Si aprono le scommesse: se il dr. Jones è il "padrino" di questa donna, sarà per caso figlia o parente di un personaggio importante della saga?

Riguardo al materiale mostrato, la successione delle immagini è stata descritta così dai presenti: Indiana in classe recrimina sui giorni imprevedibili che ormai, alla sua età, non sta vivendo più; il sole riscalda una città deserta, taglio su un inseguimento su risciò, Indy che attraversa un ponte sospeso, poi corre su un treno di notte, insegue un aereo su una motoclicletta, cavalca. Alcuni sono flashback su un Indy più giovane (pare Ford ringiovanito digitalmente). Ricompare il Sallah di John Rhys-Davies. Indy cerca di non perdere il cappello mentre è su un sidecar. Indy usa la frusta su un gruppo di cattivi che lo minacciano armati. Frase di chiusura: "Sono arrivato a capire che non conta tanto la cosa in cui credi, ma quanto ci credi."

Indiana Jones 5, le parole commosse di Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e James Mangold

Sul palco dell'E3, Harrison Ford si è mostrato entusiasta di Indiana Jones 5 (ancora senza titolo completo ufficiale). L'attore si è visibilmente commosso, ringraziando la sua coprotagonista sullo schermo. Phoebe e James hanno poi preso la parola.

HARRISON: Grazie a voi tutti per aver reso questi film un'esperienza incredibile per tutti noi. Sono molto fiero di dire che questo è fantastico. E questa è una delle ragioni [indica Phoebe]. I film di Indiana Jones parlano di misteri e avventura, ma hanno anche cuore. Sono molto, molto felice perché abbiamo una storia molto umana da raccontarvi, ma anche un film che spacca di brutto. Sono lusingato di essere qui un'ultima volta... forse... No, non forse. Ora basta! Non continuerò a cadere per voi! Ma grazie un sacco. Grazie a Mangold per aver rimesso insieme i pezzi e per un film spettacolare, spettacolare.

PHOEBE: Mi sono divertita un mondo a fare questo film. Mi sento così incredibilmente fortunata, anche se tenere il passo di questo qui [indica Harrison] è una faticaccia. Questi film significano un sacco anche per me e Jim, tu hai protetto e riportato tutto quello che la gente vuole e di cui la gente ha bisogno da questi film. Non vedo l'ora che lo vediate!

MANGOLD: Ho visto I predatori dell'arca perduta al liceo ed è una delle ragioni per cui sono diventato un regista. Ora mi ritrovo come producer Steven Spielberg che è uno dei miei cineasti preferiti. E Harrison Ford è uno dei miei attori preferiti. E il mio compositore è John Williams, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. È stato un onore e un piacere collaborare con voi. [...] Ho vissuto un sogno che avevo, mi chiedevo come sarebbe stato fare uno di questi film, rendendo onore a quello che nella mia mente e nella vostra erano questi film.

Harrison Ford riabbraccia Short Round del Tempio Maledetto

Harrison Ford al D23 si è anche imbattuto in Jonathan Ke Quan, meglio noto come il piccolo Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto (1984). L'abbraccio divertito era d'obbligo, a quasi quarant'anni di distanza. Ke Quan, rimasto lontano dal cinema per decenni, alla ricerca di ruoli non stereotipati per asiatici, è recentemente tornato sulla scena col grande successo di Everything Everywhere All at Once. Ecco la foto che immortala la reunion! Il commento è di Jonathan: "Stiamo discutendo del reboot di Arma Letale". Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga