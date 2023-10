In ricordo di Orson Welles: ecco alcuni dei grandi film in streaming del geniale autore

News Cinema

Scomparso il 10 ottobre del 1985, Welles ci ha lasciato una serie di capolavori indiscutibili. Alcuni di questi film sono disponibili in streaming.

Il 10 ottobre 1985 scompariva all’età di 70 anni il genio cinematografico di Orson Welles. Pochi altri personaggi nella storia del cinema possono essere accomunati a questo innovatore, un artista capace di vedere oltre il mezzo-cinema ed adoperarlo per una visione personale e probabilmente fin troppo avanti con i suoi tempi. Spesso incompreso, sicuramente osteggiato dal sistema industriale hollywoodiano, Welles è riuscito comunque a costruire una filmografia - sia come regista che recitando al servizio di stimati colleghi - di enorme prestigio. A dimostrarlo, i cinque film in streaming che trovate come sempre di seguito. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti e/o interpretati da Orson Welles

Quarto potere

L’orgoglio degli Amberson

Il terzo uomo

L’infernale Quinlan

Comma 22

Quarto potere (1941)

Il film che cambia le regole e definisce un nuovo modo di intendere il cinema. Grazie anche alla fotografia preziosa e innovativa di Gregg Toland, Welles fa di Quarto potere uno studio analitico dell’animo umano mostrato al pubblico attraverso una messa in scena senza precedenti. Lui e Joseph Cotten sono i protagonisti di una parabola sul potere dell’informazione mai vista in precedenza. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ne avrebbe meritati molti ma molti altri. Il punto di svolta per l’entrata nel cinema moderno. Disponibile su Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.

L’orgoglio degli Amberson (1942)

Ballata dolorosa e magniloquente sulle vicende di una famiglia destinata al declino. Girato con grande senso della tragedia, L’orgoglio degli Amberson conferma la capacità di Welles di lavorare sul genere rimanendo fedele al suo sguardo non omologato. Ancora Cotten, Anne Baxter e una grandiosa Agnes Moorehead sono tra i protagonisti di un film magniloquente e tragico, un manifesto della grandezza di un cineasta unico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il terzo uomo (1949)

Al servizio di un Carol Reed mai piú così ispirato Welles si fa protagonista di un noir favoloso, un studio estetico sul genere che non possiede davvero rivali. Tratto dall’opera letteraria di Graham Greene - anche sceneggiatore del film - Il terzo uomo concede ancora a Welles e Cotten recitare insieme, questa volta accompagnati dalla nostra splendida Alida Valli. Un film sinuoso e decadente, che trionfa a Cannes e vince l’Oscar per la fotografia. Uno dei migliori titoli di un decennio di cinema impareggiabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

L’infernale Quinlan (1958)

Welles torna dietro la macchina da presa per dirigere un altro noir capace di fare la storia del cinema, non soltanto di questo genere. Il piano sequenza che apre L’infernale Quinlan possiede un magnetismo cinematografico ma anche emotivo insuperabili. Charlton Heston, Janet Leigh e la divina Marlene Dietrich partecipano a questo capolavoro torbido e ipnotico, un tuffo nell’abisso dell’animo umano che lascia un segno indelebile nella mente dello spettatore. Uno dei migliori e piû longevi film di Welles, da incorniciare in toto. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Comma 22 (1970)

Con la sua partecipazione carismatica Welles impreziosisce il film di Mike Nichols, una delle commedie antimilitariste piû folli e paradossali della storia del cinema. Alla base c’è il capolavoro letterario di Joseph Heller, trasposto in immagini da un film rocambolesco e scatenato. Alan Arkin è il prodigioso protagonista di Comma 22, che vede nel proprio cast anche Martin Balsam, Martin Sheen e Anthony Perkins. Troppe le scene di culto per poterne scegliere soltanto uno. Guardatelo o riguardatelo, è pura e gioiosa follia pacifista. Disponibile su Amazon Prime Video, Paramount +.