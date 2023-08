In Blade Runner 2049 David Bowie era la prima scelta per il villain Niander Wallace

News Cinema

Denis Villeneuve ha raccontato che per il personaggio di Niander Wallace di Blade Runner 2049 aveva pensato a David Bowie. Il Duca Bianco, però, non ce l'ha fatta a regarlarci ancora un'altra sublime performance cinematografica.

Sono sette anni che David Bowie non è più tra noi, e se oggi parliamo di lui, è perché abbiamo scoperto che un personaggio di un celebre e abbastanza recente film di fantascienza era stato pensato per lui. Si tratta del cattivo di Blade Runner 2049, quel Niander Wallace poi affidato a Jared Leto.

Blade Runner 2049 è uscito nel 2017, e quindi Denis Villeneuve è arrivato tardi. Il suo sequel di Blade Runner, già pregiato di per sé, avrebbe davvero spaccato se fosse stato l'ultima interpretazione del Duca Bianco, della cui morte, avvenuta due giorni dopo l'uscita del suo venticinquesimo album in studio e del suo 69° compleanno, ancora si rammaricano in tanti.

David Bowie sarebbe stato perfetto per Blade Runner 2049

Quando la Alcon Entertainment ha affidato il sequel di Blade Runner a Denis Villeneuve, ha detto al regista con estrema chiarezza che il nuovo film non doveva essere una copia aggiornata del primo. Il regista si era assicurato la partecipazione di Harrison Ford, ma c'era bisogno di un altro volto noto, che è stato trovato in Ryan Gosling, già sulla cresta dell'onda da tempo. Per il ruolo dell'antagonista era necessario qualcuno che avesse un carisma incredibile e che potesse essere ben più spettacolare di qualsiasi umano del film. Secondo quanto ha raccontato lo stesso Villeneuve, David Bowie è sempre stato la sua prima scelta, nonché la persona più adatta per la parte. L'artista che era stato Ziggy Stardust e che aveva una forte attrazione per l'occulto aveva davvero le carte in regola per essere il capo della Wallace Corporation, che sfornava replicanti. Ma la vita, si sa, tira brutti scherzi, e l'uomo delle stelle se n'è andato in cielo prima che la Warner riuscisse a sfruttare ancora una volta le sue doti di attore. Jared Leto, comunque, se l’è cavata alla grande.

David Bowie e il cinema

Blade Runner 2049 non sarebbe stato il primo film di David Bowie. Il suo esordio in un lungometraggio e da protagonista è avvenuto ne L'uomo che cadde sulla Terra (1976), guarda caso proprio un film di fantascienza. Poi è stata la volta di Gigolò, Miriam si sveglia a mezzanotte (con Catherine Deneuve) e Furyo. Tra i suoi ruoli successivi ricordiamo Jareth il Re dei Goblin di Labyrinth, Ponzio Pilato de L'ultima tentazione di Cristo, l'agente dell'FBI Phillip Jeffries di Fuoco cammina con me, Andy Wharol di Basquiat. Tra gli interpreti principali de Il mio West di Giovanni Veronesi, nel terzo millennio Bowie ha recitato per esempio in The Prestige, uno dei nostri film preferiti diretti da Christopher Nolan.