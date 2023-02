In attesa di Empire of Light, celebriamo il grande Roger Deakins con cinque film che trovate in streaming

News Cinema

Questa settimana arriva in sala il bellissimo film di Sam Mendes per cui il direttore della fotografia è candidato all'Oscar. Vi segnaliamo altri suoi film in streaming che amiamo.

Questa settimana arriva nelle sale italiane Empire of Light, nuovo e bellissimo film di Sam Mendes che non è stato clamorosamente preso in considerazione dall’Academy se non nella categoria della miglior fotografia. Si tratta della sedicesima candidatura per il grande Roger Deakins, colui che vogliamo oggi celebrare attraverso i nostri consueti cinque film in streaming. Pochi artisti quando il direttore della fotografia inglese hanno saputo mettersi al servizio della visione di grandi autori e al tempo stesso imprimere il proprio marchio personale sull’estetica di opere di valore. Eccovi dunque i film che rappresentano altrettanti collaborazioni con alcuni dei più grandi cineasti contemporanei. Buona lettura.

Cinque film in streaming fotografati dal grande Roger Deakins

Fratello, dove sei?

A Beautiful Mind

The Village

Jarhead

Sicario

Fratello, dove sei? (2000)

È stata molto probabilmente la longeva collaborazione con Joel e Ethan Coen a cambiare la carriera e il modo di vedere di Roger Deakins. E Fratello, dove sei? è un tassello fondamentale di questo percorso, in quanto primo film nella storia del cinema in cui ogni inquadratura è stata ritoccata digitalmente. Il risultato è di una bellezza ancora oggi insuperata, oltre che essere una commedia on the road di fattura altissima. George Clooney, Tim Blake Nelson e John Turturro sono un trio di protagonisti clamorosi. Magnifico film. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A Beautiful Mind (2001)

Deakins si mette al servizio completo della volontà di Ron Howard di raccontare questa storia di genio e malattia mentale attraverso immagini semplici, una messa in scena elegante ma mai invasiva. Il risultato è un film intimo nel suo essere comunque fortemente mainstreaming. Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris e molti altri ottimi attori fanno di A Beautiful Mind un dramma da incorniciare, che vince l’Oscar per film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale. Potenza dei sentimenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

The Village (2004)

L’eleganza della visione di Deakins, soprattutto nelle scene notturne, aiuta M. Night Shyamalan ad elevare il livello estetico del suo cinema in questo dramma/horror di fattura eccelsa. Il connubio poi con le musiche di James Newton Howard fa di The Village un contenitore di momenti di cinema clamorosi. Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver e molti altri in un cast meraviglioso. Film intenso e dolcissimo. Da amare incondizionatamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Jarhead (2005)

Jarhead: il trailer del film

La prima collaborazione con Sam Mendes porta Deakins nel deserto, dove in alcune scene può sperimentare sul buio dilaniato dalle fiamme che riproporrà in una fotografia da Oscar in 1917. Ma il vero capolavoro della coppia è l’estetica di Jarhead, film di enorme statura visiva e contenutistica che però non ha trovato il consenso del pubblico. Noi lo amiamo, in quanto mette in scena l’assurdità della guerra come i migliori lavori antimilitaristi. Jake Gyllenhaal e Jamie Foxx in un cast lussuoso. Da rivalutare a tutti i costi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Insieme a Denis Villeneuve Deakins compone un universo filmico livido e soffocante, perfetta cornice per uno dei thriller/action più potenti e riusciti dei nostri tempi. Sicario è cinema di contenuto e forma ammirevoli, una discesa all'inferno progressiva e inarrestabile. Davvero ottima la prova di Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro e Jon Bernthal in un brevissimo ruolo. Siamo dalle parti del cinema d’autore che innalza il genere. Scioccante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.