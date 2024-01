In attesa di Chi segna vince, cinque film in streaming interpretati da Michael Fassbender

News Cinema

L'attore due volte candidato all'Oscar è protagonista del nuovo film di Taika Waititi. Ecco i suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente.

L’arrivo in sala di Chi segna vince, commedia sul calcio diretta da Taika Waititi e interpretata da Michael Fassbender, ci regala l’opportunità di dedicare i nostri soliti cinque film in streaming all’attore nato in Germania il 2 aprile 1977. Candidato due volte all’Oscar, Fassbender è senza dubbio uno degli interpreti maggiormente apprezzati degli ultimi anni, grazie a una carriera che continua a voler alternare progetti mainstream a lungometraggi più piccoli e magari capaci di portare alla ribalta talenti emergenti. Ecco dunque quello che riteniamo il meglio della filmografia dell’attore. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Michael Fassbender

Hunger

X-Men: L’inizio

Steve Jobs

Macbeth

The Killer

Hunger (2008)

Hunger: Il trailer italiano del film con Michael Fassbender

Il talento carismatico e la presenza scenica inusitata di Michael Fassbender esplodono letteralmente in questo potentissimo dramma carcerario diretto dall’allora esordiente Steve McQueen. Hunger si trasforma immediatamente in un film politico nel senso migliore del termine, mettendo in scena l'umanità dietro gli ideali. Opera che si sofferma sugli occhi, sui volti e sui corpi dei personaggi con una partecipazione vibrante, dolorosa. Davvero un lungometraggio di spessore, molto probabilmente ancora oggi il migliore del cineasta nella sua collaborazione con l’attore. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

X-Men: L’inizio (2011)

X-Men: L'inizio: Il nuovo trailer italiano del film

Raccogliere il testimone da Sir Ian McKellen per interpretare il grande antagonista dei fumetti non era impresa certamente facile, e Fassbender risponde con una prova potente, affascinante e capace di raccontare con dovizia il proprio personaggio. Il suo magneto diventa subito oggetto di culto, anche perché i duetti con James McAvoy/Charles Xavier sono notevoli. X-Men: L’inizio fa ripartire il franchise in maniera fresca e precisa. Nel cast anche Jennifer Lawrence, Rose Byrne, un mefistofelico Kevin Bacon. Cinecomic molto riuscito, tra i migliori della saga. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Steve Jobs (2015)

Steve Jobs: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Dopo la candidatura come non protagonista ottenuta grazie a 12 anni schiavo, ecco la seconda arrivare come protagonista grazie all’intenso biopic dedicato a Steve Jobs. Aaron Sorkin scrive una sceneggiatura composita e come al solito ricca di spunti. Danny Boyle dirige Steve Jobs con mano sicura e molto attenta a dare spazio ai personaggi. Fassbender come protagonista risulta notevole, con Kate Winslet, Jeff Daniels, Seth Rogen e un cast di supporto in stato di grazia. Film complesso, affascinante e decisamente sentito. Una delle prove migliori dell’attore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Macbeth (2015)

Macbeth: Trailer ufficiale in italiano del film - HD

Molti hanno storto il naso di fronte a questa trasposizione cinematografica estetizzante della tragedia di William Shakespeare. A noi francamente il Macbeth di Justin Kurzel ha convinto molto, grazie a una messa in scena senza dubbio poderosa e all’alchimia tra l’attore e una notevole Marion Cotillard. Senza contare che poi a supporto c’erano caratteristi del calibro di David Thewlis e Paddy Considine. Insomma, un film con una sua impronta estetica fondante ma anche un’anima densa, sanguigna. MEglio rivederlo, potrebbe riservare gradite sorprese…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

The Killer (2023)

The Killer: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Netflix di David Fincher - HD

E veniamo all’adattamento cinematografico dell'omonimo comic-book diretto da David Fincher. The Killer è un divertissement d’autore che lavora sul ritmo della narrazione con uno sguardo intrigante. Poca azione, tensione dilatata per un film “freddo” che riesce comunque a irretire. Tilda Swinton nella sua breve partecipazione risulta magnifica, alcune scelte di regia e fotografia sono notevoli. In conclusione intrattenimento di lusso, uno svago che il suo autore voleva togliersi e lo ha fatto con la solita perizia. Siamo lontani dai suoi grandi film, ma ci si diverte comunque molto. Disponibile su Rakuten TV, Netflix.