Il Vento del Nord 2023: 4000 presenze per il cinema a Lampedusa, dove gli studenti premiano Mia e Mixed by Erry

Si è chiusa con un ottimo bilancio l'edizione numero 15 de Il Vento del Nord, che ogni anno porta il cinema sull'isola di Lampedusa. In tanti si sono lasciati incantare dai film della rassegna, a cominciare dai ragazzi e le ragazze del Laboratorio di LampedusaCinema.

Si è conclusa ieri sera la quindicesima edizione de Il Vento del Nord, rassegna cinematografica organizzata, a Lampedusa, da Massimo Ciavarro con il coordinamento di Laura Delli Colli e la consulenza del Professor Giovanni Spagnoletti.

Dal 16 al 22 settembre, oltre a gestire l’emergenza migranti, l’isola italiana più a sud si è nutrita di un’ottima selezione di film: da Margini a TUTTI SU! Buon compleanno Claudio, da Stranizza d’amuri a Romantiche, da Grazie Ragazzi! a Il grande giorno. E anche se il Maestrale ha costretto gli organizzatori ad annullare la Notte Bianca. Le presenze davanti al grande schermo montato all’aperto, di fronte al porto dove arrivano i barconi, sono state più di quattromila. Al pubblico sono stati proposti 14 titoli, a cui si è aggiunto Mia di Ivano De Matteo.

Una promessa per gli studenti di Lampedusa che sognano di lavorare per il cinema

Protagonisti de Il Vento Del Nord sono stati, come da tradizione, gli studenti di liceo, che non solo formavano la Giuria che fra i lungometraggi ha scelto come vincitori Mixed By Erry e Mia, ma che hanno anche partecipato al Laboratorio sul Cinema a cura del prof. Giovanni Spagnoletti: un’iniziativa sostenuta da SIAE e Fondazione Claudio Nobis e che, nella consueta analisi del rapporto fra cinema e letteratura, è partita da Dante di Pupi Avati e da La Stranezza di Roberto Andò.

E a proposito del Laboratorio sul Cinema, Il Vento Del Nord 2023 ha chiuso i battenti con una promessa: consentire alle ragazze e ai ragazzi di Lampedusa di contare sull'attività del laboratorio di LampedusaCinema anche nella stagione difficile che si annuncia con il prossimo inverno, il tutto grazie al web e nel segno della solidarietà per una "terra di mezzo" dalla quotidianità non certo semplice.

Salutando Lampedusa e le sue acque azzurre e cristalline, Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici italiani, ha voluto dire, a nome dell'Associazione LampedusaCinema che cura la rassegna:

Ce ne andiamo consapevoli di aver portato un abbraccio solidale ai lampedusani Quest’anno più che mai un bilancio positivo per un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere "contagiosa" a Lampedusa la passione del cinema ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di un luogo che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni. E ora si guarda alla prossima edizione che ci auguriamo possa tornare alle tradizionali date di una stagione meno problematica.