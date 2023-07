Il sorriso di un giullare tragico: i grandi film in streaming di Robin Williams

News Cinema

Il grande attore nasceva a Chicago il 21 luglio 1951. Ecco cinque film in streaming per ricordare un talento unico, che ancora oggi ha lasciato un vuoto non colmato.

Sapeva essere l’istrione più funambolico, Robin Williams. E proprio per questo, quando invece sceglieva di lavorare in sottrazione, mostrava con pienezza commovente il dramma nascosto dei suoi personaggi. E forse anche il suo, non ci è dato veramente saperlo. Ci ha fatto ridere a crepapelle con le sue prestazioni deliranti, eppure nel nostro cuore rimane una battuta semplice quale “Grazie figlioli, grazie…”, pronunciata alla fine di unom dei suoi ruoli maggiormente compiuti. I cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio nel giorno della sua nascita (Chicago, 21 luglio 1951) sono quelli che ci hanno accompagnato nell'adolescenza e nel momento della crescita. Ci hanno aiutato a prendere coscienza della nostra umanità più profonda, solitaria e dolorosa. Quindi ancora una volta grazie, Mr. Williams. Ha lasciato un vuoto impossibile da colmare, ed è giusto che sia così.

Cinque magnifici film in streaming dell’indimenticato Robin Williams

Good Morning, Vietnam

L’attimo fuggente

La leggenda del re pescatore

Piume di struzzo

Will Hunting - Genio ribelle

Good Morning, Vietnam (1987)

Dopo anni di gavetta e fragorosi insuccessi come l’affascinante “mostro” Popeye di Robert Altman, è Barry Levinson a dare a Williams il ruolo che svolta completamente la sua carriera. Il DJ Adrian Cronauer è perfetto per esaltare sia le doti comiche che la malinconia insita nella recitazione di Williams. Il quale si porta sulle spalle Good Morning, Vietnam con una prova superba. Da nomination all’Oscar, la prima per l’attore. Dolcissimo e esilarante. Nel cast anche Forest Whitaker. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il ruolo del professor John Keating esplicita tutta la forza drammatica della recitazione di Williams, e insieme ne mostra finalmente anche la strepitosa dolcezza poetica. E questo perché a tradurre in immagini la bellissima sceneggiatura di Tom Schulman c’è un artista intimo e sensibile quale Peter Weir, incantatore unico e insuperato. L'attimo fuggente segna un’epoca, parla al cuore quanto alla mente, diventa un inno alla libertà di espressione sommesso e vibrante. L’Oscar quell'anno lo vince Daniel Day-Lewis, uno dei più grandi attori di sempre, ma proprio non lo merita in quell’occasione…Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

La leggenda del re pescatore (1991)

Una delle rappresentazioni maggiormente iconiche e fantasiose della New York contemporanea, folle e poetica come il suo errante protagonista. Un Terry Gilliam in forma smagliante sfrutta la meravigliosa sceneggiatura di Richard LaGravenese per costruire un film toccante, visivamente superbo, intimo nei rapporti umani. Williams e Jeff Bridges sono immensi, Amanda Plummer e Mercedes Ruehl (Oscar come attrice non protagonista) perfette. La leggenda del re pescatore è uno dei grandi film visionari della storia del cinema, e insieme un inno alla vita portentoso. Da incorniciare. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Piume di struzzo (1996)

Il remake statunitense de Il vizietto con Ugo Tognazzi viene diretto dal genio serafico di Mike Nichols, il quale costruisce il film intorno a un gruppo di attori imperdibili. Williams lascia il palco dell’istrione a un magnifico Nathan Lane, in modo da mettersi sullo stesso tono del “rivale” altrettanto portentoso, ovvero Gene Hackman. Dianne Wiest chiude un quartetto da applausi per un film scatenato, brioso, pieno di commento sociale velenoso. Piume di struzzo si rivela un grande successo di pubblico e critica, entrambi strameritati. Disponibile su Amazon Prime Video.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Il sacrosanto Oscar come miglior attore non protagonista arriva per Williams grazie agli strazianti duetti col protagonista Matt Damon. Dentro quella stanza si consumano i dentini toccanti di due anime ferite, che si trovano per tentare di sopravvivere in un abbraccio. Gus Van Sant dirige con vena Will Hunting - Genio ribelle sfruttando la bellissima sceneggiatura (altro Oscar) di Damon e Ben Affleck. Che dire di uno dei melodrammi più veri ed emozionanti di sempre? Applauso sentito a tutti. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.