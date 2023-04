Il Signore degli Anelli - Elijah Wood commenta l'arrivo di nuovi film: "Sperano siano realizzati con entusiasmo e riverenza"

News Cinema

Elijah Wood, storico interprete di Frodo nella trilogia di Peter Jackson, ha rivelato cosa ne pensa dell'arrivo di nuove opere tratte dalla trilogia de Il Signore degli Anelli, manifestando i propri dubbi e la propria preoccupazione.

Nei mesi scorsi il mondo dello spettacolo è stato travolto da una notizia inaspettata. Warner Bros. - dopo aver stretto un accordo con Freemode - divisione della società Embracer Group che possiede i diritti delle opere di J.R.R. Tolkien - ha dato il via libera alla realizzazione di nuovi progetti tratti dalla trilogia de Il Signore degli Anelli e dalle altre opere dell'autore, sotto l'etichetta New Line. Nei giorni scorsi, a commentare l'accordo raggiunto è stato Elijah Wood, interprete di Frodo nella versione cinematografica diretta da Peter Jackson.

Il Signore degli Anelli - Cosa ne pensa Elijah Wood dei nuovi film in arrivo?

Elijah Wood ha raggiunto una grande popolarità interpretando lo hobbit Frodo nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. L'attore - che ha preso parte al franchise quando aveva appena vent'anni - è rimasto indissolubilmente legato al suo personaggio ed ha quindi deciso di commentare l'arrivo di nuovi adattamenti delle opere di Tolkien. Durante un'intervista a GQ, la star si è detta entusiasta, ma allo stesso tempo sorpreso, dall'accordo fra Warner e Freemode:

Sono affascinato ed entusiasta. Spero siano buoni. Sono anche sorpreso, anche se in realtà immaginavo che avrebbero realizzato nuovi film. Ovviamente alla base della scelta c'è il desiderio di guadagnare molti soldi. Non sono un gruppo di executive che pensano: "Realizziamo delle grandiose opere d'arte". Si tratta di commercio. Ma dal commercio può emergere qualcosa di grandioso. Le due cose non si escludono a vicenda (...) Quello di Peter Jackson era un progetto nato dalla passione per questi libri e dal desiderio di vederli adattati per il grande schermo. Spero che alla fine sia questo il principio che guiderà la realizzazione di questi nuovi film (...) E spero che tutto avvenga con estrema riverenza nei confronti del materiale di Tolkien, e con l'entusiasmo necessario per esplorarlo.

Elijah Wood aveva già espresso il desiderio di tornare a vestire i panni di Frodo nei nuovi progetti, a patto che non si tratti di una saga reboot - ipotesi, per altro, già scartata dalla stessa Warner. Anche Andy Serkis - volto dietro alla creatura Gollum - si era detta disponibile a tornare nella Terra di Mezzo, luogo che porta sempre nel cuore. Al momento non sappiamo se nei piani di Warner Bros. sia previsto il coinvolgimento di qualche star della storica trilogia, ma Peter Jackson e le altre due sceneggiatrici - Fran Walsh e Philippa Boyens - hanno già confermato la propria partecipazione nel team creativo. Per il 2024 è poi già atteso il film d'animazione New Line Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim. Non resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti, in attesa di scoprire quali storie verranno adattate per il grande schermo.