Il Pianeta delle Scimmie: Owen Teague è il protagonista del nuovo film della saga

E’ stato trovato l'attore che sarà l'interprete principale del nuovo film della saga del Pianeta delle scimmie, che è un sequel della trilogia diretta da Matt Reeves.

Il Pianeta delle Scimmie: dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla fine della nuova trilogia, quella diretta da Matt Reeves nella quale lo scimpanzé Cesare era "interpretato" da Andy Serkis. E poi? Poi era stato annunciato un nuovo capitolo della saga che sarebbe stato diretto da Wes Ball. Il quale Wes Ball, tempo dopo, ci aveva tenuto a spiegare che, contrariamente a quanto aveva scritto qualcuno, il film non sarebbe stato un reboot del celebre capostipite con Charlton Heston (Il pianeta delle scimmie), ma un sequel della saga di Reeves. Adesso questo sequel ha un protagonista e il suo nome è Owen Teague.

Il ruolo di Owen Teague nel nuovo film

Stando a quanto scrive Deadline, Owen Teague interpreterà uno scimpanzé di cui ancora non conosciamo il nome ma che sarà il protagonista animale della storia. Quanto al protagonista umano, ancora non si sa chi lo impersonerà. Ovviamente la performance di Teague sarà aiutata dalla tecnica del motion capture, com'è stato per Andy Serkis, e a proposito di Serkis ci permettiamo di dire che sarà difficile non rimpiangerlo, senza togliere nulla al giovane Owen. E sarà anche complicato inventare un personaggio come Cesare, anima sensibile dolorosamente divisa tra parte umana e lato bestiale.

La carriera di Owen Teague

Ma chi è Owen Teague? Nato a Tampa nel 1998, ha cominciato dal teatro per poi approdare, quasi contemporaneamente, alla tv e al cinema. Ha esordito nel film drammatico sul bullismo Contest (2013) e ha recitato in Walt prima di Topolino. Poi è arrivato Cell, basato sul romanzo omonimo di Stephen King, autore anche del libro che ha imposto il giovane attore all'attenzione generale. Parliamo di "It", da cui sono stati tratti IT e IT - Capitolo 2. In entrambi Owen Teague è stato Patrick Hockstetter. Infine Teague ha affiancato Josh Hartnett in Inherit the Viper e figura nel cast di The Empty Man e di I See You. In televisione il nostro è famoso per aver interpretato il ruolo di Nolan Rayburn nella serie Bloodline.

La saga del Pianeta delle Scimmie

Ancora non è stata fissata una data di uscita per il sequel dei film di Matt Reeves diretto da Wes Ball e nemmeno si è parlato di un titolo. Aspettiamo dunque fiduciosi ulteriori notizie. Tornando alla saga, il film tratto dall'omonimo romanzo di Pierre Boulle che ha dato origine al franchise, e che è uscito nel 1968, ha avuto quattro sequel che hanno comunque totalizzato un buon incasso: L'altra faccia del pianeta delle scimmie, Fuga dal pianeta delle scimmie, 1999: conquista della Terra e Anno 2670 - Ultimo atto. Poi, nel 2001, è arrivato il remake di Tim Burton, Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, seguito dalla trilogia di Matt Reeves, composta da L'Alba del Pianeta delle Scimmie, Apes Revolution - il pianeta delle scimmie e The War - Il Pianeta delle Scimmie.