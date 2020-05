Il pianeta delle scimmie: il nuovo film non deluderà i fan della saga e non tradirà il suo spirito

News Cinema

Il regista Wes Ball parla del film che porterà avanti l'eredità di Cesare dopo The War - Il Pianeta delle Scimmie, spiegando che ci metterà però del suo.

Arrivano interessanti notizie sul prossimo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie. Del nuovo film avevamo scoperto, nel mese di febbraio, che non si sarebbe affatto trattato di un reboot, come annunciato o sospettato da qualcuno tempo prima. Era stato il regista Wes Ball a spiegarlo, dichiarando che il suo film avrebbe portato avanti l'eredità del mitico ed eroico Cesare, il primate interpretato dal re del motion capture Andy Serkis nell'ultima trilogia.

Sempre Wes Ball oggi entra nel dettaglio e ci svela qualche particolare in più sulla sua "visione". Dopo aver raccontato il suo coinvolgimento nel franchise nel corso di un'intervista rilasciata a Discussing Film, e dopo aver dichiarato che il trittico cominciato con L'Alba del Pianeta delle Scimmie e proseguito con Apes Revolution - il pianeta delle scimmie e The War - Il Pianeta delle Scimmie "è una delle più grandi trilogie della moderna storia del cinema", ha spiegato: "Non mi interessava fare un semplice capitolo quattro. Volevamo fare anche un film che ci appartenesse. Abbiamo un nostro sguardo. Abbiamo una nostra maniera di stare in un universo che è stato creato prima di noi, ma ci stiamo anche adoperando per riuscire a fare qualcosa di nuovo e di fantastico. Ancora, cerco di essere cauto. Voglio dire questo ai fan della trilogia originale: non vi preoccupate, siete in buone mani. Gli sceneggiatori originali e i produttori arrivati con L'alba del Pianeta delle Scimmie e Apes Revolution, Rick Jaffa e Amanda Silver, fanno parte della nostra squadra. Josh Friedman sta scrivendo la sceneggiatura e gran parte della vecchia troupe è coinvolta. Ci sentiremo parte della trilogia originale, ma nello stesso tempo riusciremo a realizzare qualcosa di nuovo e straordinario. Sarà davvero elettrizzante poterlo vedere sul più grande schermo possibile".

Se è vero che si sta ancora lavorando alla messa a punto della storia del nuovo film, si può immaginare di cominciare la lavorazione molto presto, e questo perché gli effetti digitali sono moltissimi, e quindi, come è stato per Avatar 2, lo si può fare ancora in pieno Coronavirus. Certo, Wes Ball - a cui dobbiamo anche i film di Maze Runner - ha una grossa sfida dinanzi: uguagliare, se non superare, il livello di un trittico cinematografico notevole che ha ridato linfa vitale a un ciclo narrativo cominciato nel lontano nel 1968 con Il pianeta delle scimmie, interpretato da un magnifico Charlton Heston.