Il meglio di Guillermo del Toro in cinque film in streaming

L'autore messicano premio Oscar compie oggi 59 anni e noi di comingsoon.it vogliamo rendergli omaggio con cinque dei suoi migliori film in streaming.

Compie oggi 59 anni il premio Oscar Guillermo del Toro, unanimemente considerato uno dei maestri del cinema fantastico contemporaneo. La sua capacità di fondere elementi fantastici personali con uno sguardo non conciliatorio nei confronti di storia e società gli ha permesso di realizzare opere di impatto visivo ed emotivo, come confermano in pieno i cinque film in streaming selezionati qui sotto. Non ci resta dunque che ripercorre la carriera del cineasta messicano e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Guillermo del Toro

Hellboy

Il labirinto del fauno

Pacific Rim

La forma dell’acqua - The Shape of Water

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Hellboy (2004)

Dopo il successo commerciale di Blade II del Toro puô finalmente realizzare il suo progetto di trasposizione cinematografica del comic-book di Mike Mignola. Il suo Hellboy è un tripudio di immaginazione e azione, con un Ron Perlman maestoso nel ruolo del demoniaco protagonista. Un film spassoso e con trovate di regia capaci di avvalorare in pieno il magnifico lavoro sui setting. E il sequel è probabilmente ancora piû sfavillante. Titolo di culto. Disponibile su CHILI, Google Play.

Il labirinto del fauno (2006)

Con questa favola nerissima ambientata durante la guerra civile spagnola del Toro si conquista la medaglia di autore a tutto tondo, nonché l’Oscar per il miglior film straniero insieme ad altri due tra cui quello per la fotografia. Il labirinto del fauno è una storia dolorosa e coinvolgente, con una cornice fantastica che sa sconfinare nell’horror con sapienza e grande senso del genere. Un “ibrido” affascinante e poetico, meritatamente celebrato. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

Altro film che del Toro ha sempre voluto realizzare, il suo giocattolone ipertecnologico con mostri giganteschi contro robot è un tributo esorbitante alla voglia di rimanere bambini e giocare a distruggere tutto. Pacific Rim funziona sotto ogni punto di vista, possiede una messa in scena pazzesca e una storia che funziona davvero bene. Charlie Hunnam e Idris Elba guidano un cast affiatato e divertito. Successo di pubblico e critica, ne vorremmo davvero un altro diretto dal regista dell’originale. A noi ha entusiasmato. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

La forma dell’acqua - The Shape of Water (2017)

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD

L’Oscar per il miglior film, regia e sceneggiatura arrivano con questa favola dark che racconta di uomini e mostri, donne e poesia, politica e dittatura. La forma dell’acqua - The Shape of Water possiede un tono malinconico e autunnale che lo rende suadente, prezioso. Sally Hawkins come protagonista è bravissima, Octavia Spencer e Michael Shannon a supporto preziosi, il resto lo fa una storia che commuove e spinge a riflettere. Non il nostro film preferito di del Toro, ma comunque di indubbio interesse. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2021)

Chiudiamo con quello che secondo noi è fino a oggi il capolavoro di Guillermo del Toro, una dissertazione sul mostro che si cela dentro l'animo umano, realizzata con eleganza stilizzata e un senso del noir d’altri tempi di impatto folgorante. La fiera delle illusioni - Nightmare Alley vede Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe e molti altri grandi autori gareggiare a chi è il migliore, realizzando un film nerissimo e soffocante, forse piû spaventoso di quando le creature terrorizzanti el vediamo veramente. Con un finale ciclico straordinario. Nomination all’Oscar per il film e altre tecniche. Davvero impressionante. Da applausi. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.