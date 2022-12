Il Grande Giorno: a Santo Stefano Aldo Giovanni e Giacomo incassano oltre 1.1 milioni di Euro

News Cinema

Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo Il Grande Giorno raggiunge l’incasso di oltre 1.1 milioni di Euro nella giornata del 26 dicembre, battendo un importante record e rilanciando il nostro cinema.

Grande rimonta per il cinema italiano per merito di Aldo, Giovanni e Giacomo, che, nel giorno di Santo Stefano, hanno sfidato Avatar: La Via dell'acqua, Il Gatto con gli Stivali 2 e Le Otto Montagne. Il Grande Giorno, arrivato in sala il 22 dicembre, ha raggiunto, il 26 dicembre, oltre 1.1 milioni di euro (€ 1.130.310 e 153.910 spettatori), ed è il miglior box office in assoluto per un film italiano dal marzo 2020. Ovviamente la gioia di Medusa Film e di Massimo Venier è immensa, e la speranza è che questo sia soltanto l'inizio di un periodo fortunato per i nostri film, capaci di garantire allo spettatore un'offerta diversificata.

Leggi anche Oltre Avatar 2, il boxoffice delle Feste e gli inseguitori

Il Grande Giorno è il secondo titolo del nuovo sodalizio artistico tra Massimo Venier e Aldo, Giovanni e Giacomo dopo Odio l'estate e, come quel film, è una vicenda corale. Non si parla più delle vacanze, però, ma del super mega matrimonio della figlia di Giovanni con il figlio di Giacomo. Aldo, invece, è il nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni. Più che essere una wedding comedy, il film esplora il tema della famiglia e del rapporto genitori/figli, e ha il grande pregio di cambiare tono, diventando pian piano amaro e malinconico. Notevole il cast femminile, di cui fanno parte Antonella Attili, Elena Lietti e Lucia Mascino. Venier ha anche scritto la sceneggiatura con il favoloso trio e con Davide Lantieri e Michele Pellegrini.

Leggi anche Il Grande Giorno: recensione del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Leggi anche Il Grande Giorno: intervista ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che ci parlano del loro superpotere e di mamma e papà

Il trailer de Il Grande Giorno

Se ancora non siete convinti di gustarvi le mille peripezie degli spumeggianti Aldo, Giovanni e Giacomo, potete dare un'occhiata allo spassoso trailer de Il Grande Giorno, che riproponiamo appositamente per voi.