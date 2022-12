Il Grande Giorno: intervista ad Aldo, Giovanni e Giacomo, che ci parlano del loro superpotere e di mamma e papà

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita de Il Grande Giorno, sono scesi a Roma dalla Lombardia Aldo, Giovanni e Giacomo. Li abbiamo incontrati e con loro abbiamo riso di gusto, riflettendo su un passato in cui dovevano ancora rendere conto ai genitori e sull'incanto infantile che un attore deve sempre conservare.

Ogni volta che si ritrovano, e a maggior ragione quando sono stati separati per un po’, ma non come persone che si lasciano, Aldo, Giovanni e Giacomo si accorgono con gioia che la voglia di lavorare insieme non passa mai. E anche se Giacomo si sta dedicando al teatro, mentre Giovanni e Aldo hanno fatto da poco un film senza i due terzi del gruppo comico, il tempo per una commedia insieme lo trovano sempre.

Il Grande Giorno, che esce nelle nostre sale il 22 dicembre distribuito da Medusa Film, ha come regista Massimo Venier, che ha diretto il trio anche in Odio l'estate, oltre che in una serie di film usciti ormai da diversi anni. La sceneggiatura è di Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Aldo, Giovanni, Giacomo e dello stesso Venier. Al centro della comica vicenda c'è il matrimonio della figlia di Giovanni con il figlio di Giacomo, che di Giovanni è socio in affari. Aldo, invece, è il fidanzato di Margherita, l’ex moglie di Giovanni. Inutile dire che quelle che dovrebbero essere nozze perfette si trasformeranno in tre giorni movimentati e pieni di imprevisti.

Aldo, Giovanni e Giacomo sono venuti a Roma a presentare Il Grande Giorno. Non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di incontrarli, e così li abbiamo intervistati, parlando dell'epoca in cui non erano ancora diventati attori e chiedevano i soldi a mamma e papà.