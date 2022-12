Oltre Avatar 2, il boxoffice delle Feste e gli inseguitori

News Cinema

Il trionfatore al botteghino italiano del weekend lungo delle Feste è naturalmente Avatar: La via dell'acqua, con un eccellente risultato nel giorno di Santo Stefano. Ma a parte Avatar 2, c'è qualcos'altro al cinema? Come no! E Aldo, Giovanni e Giacomo lo sanno bene.

Avatar: La via dell'acqua di James Cameron pone le basi per diventare il più grande incasso italiano post-pandemia: grazie alla giornata di ieri di Santo Stefano, quando ha raccolto ben 3.120.000 euro in un solo giorno, ha raggiunto i 20.471.000. Spider-Man No Way Home arrivò a 23 più altri 3 nella sua riedizione, quindi Peter Parker farebbe meglio a guardare il suo specchietto retrovisore. Detto questo, però, uno dei problemi del botteghino nostrano in quest'epoca è che qualunque cosa che non sia un blockbuster e/o evento stenta più di quanto facesse prima del 2020. Completiamo perciò la classifica con gli altri lungometraggi e ribadiamone la presenza in sala, nel caso qualcuno non abbia voglia di partire per Pandora. Capita. E c'è una felicissima sorpresa. Leggi anche Gli incassi di Avatar 2: quanto manca al miliardo? Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Il grande giorno di Massimo Venier, ritorno al cinema di Aldo, Giovanni e Giacomo in formazione terzetto, ha avuto un grande aiuto dalla giornata di Santo Stefano, quando in un solo giorno ha registrato il più alto incasso per un film italiano dopo il marzo 2020, 1.100.000 euro: il suo secondo posto al boxoffice delle Feste è perciò arrivato a 2.400.100, divertendo con un matrimonio che impegna due padri della medio borghesia, sconvolti da un terzo incomodo... Il precedente exploit del trio, Odio l'estate dell'inizio 2020, uscito poco prima del Covid e poco dopo Tolo Tolo, giunse a 7.450.000.



Il Grande Giorno: Il Trailer Ufficiale del Film con Aldo, Giovanni e Giacomo - HD

Le otto montagne con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, coproduzione tra Italia, Francia e Belgio diretta da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, racconta la storia di un'amicizia tra chi arriva dalla città e chi in montagna ci è sempre vissuto. Tratto dall'omonimo romanzo di Pietro Cognetti premio Strega nel 2017, è in terza posizione con 882.000 euro.



Le Otto Montagne: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Il gatto con gli stivali 2 ha recuperato il quarto posto a Santo Stefano, dopo uno scambio col film successivo della classifica fino a Natale: il ritorno del personaggio della DreamWorks Animation viaggia qui sui 3.231.000 euro di totale, di cui 628.400 in questo lungo fine settimana di festività. Nel mondo siamo a quota 58.629.000 dollari: è costato sui 90, quindi è ben lontano dal recuperare il budget, ma va considerato che l'uscita negli States è avvenuta solo il 21, perciò il verdetto è rimandato.



Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio: Il Trailer Italiano Finale del Film - HD