Il "duro" Benicio Del Toro raccontato attraverso i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Compie oggi 58 anni l'attore di premio Oscar che ha scritto pagine molto importanti di cinema contemporaneo. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 58 anni Benicio Del Toro, uno degli attori maggiormente apprezzati dei nostri tempi. Affermatosi a metà degli anni ‘90 con titoli di culto sia all'interno del cinema mainstream che di quello d’autore, l’attore nato a Porto Rico ha collezionato collaborazioni eccellenti che lo hanno portato a vincere l’Oscar, la Palma d’Oro a Cannes e l’orso d’Argento a Berlino come miglior attore. Qui sotto trovate i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli un doveroso omaggio. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Benicio Del Toro

I soliti sospetti

Paura e delirio a Las Vegas

Traffic

Le vie della violenza

Sicario

I soliti sospetti (1995)

Il titolo che lancia definitivamente la carriera di Del Toro è un thriller magistrale diretto da Bryan Singer. La sceneggiatura da Oscar di Christopher McQuarrie regala agli attori ruoli scoppiettanti da incastonare in un meccanismo narrativo superbo. Kevin Spacey, Kevin Pollack, Gabriel Byrne e tutti gli altri fanno de I soliti sospetti un gioiello di cinema in pieno stile anni ‘90. Arriva una seconda statuetta per il miglior attore non protagonista. Film di livello assoluto, un gioco a incastri che cambiò la storia del cinema di genere in quel decennio. e Del Toro vi partecipa da protagonista assoluto. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Chiamato per fare spalla impazzita e irresistibile al protagonista Johnny Depp, Del Toro risponde con una prova che abbraccia completamente lo spirito scelto da Terry Gilliam per questo adattamento da Hunter S. Thompson. Paura e delirio a Las Vegas è senza ombra di dubbio uno dei film migliori del visionario cineasta americano, una discesa negli inferi gioiosi della dipendenza che possiede un’anima disillusa e malinconica. Grandi momenti di cinema lisergico, accaldato,a cui partecipano anche Cameron Diaz e Tobey Maguire. Un lungometraggio a cui siamo profondamente legati, un inno alla libertà anche quando significa autodistruzione. Splendido. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Traffic (2000)

Oscar come miglior attore non protagonista e premio a Berlino per il thriller-dramma di Steven Soderbergh che racconta dell'intera filiera della droga. Traffic ottiene un grande successo di pubblico e conquista altre tre statuette tra cui quelle per la miglior regia e la sceneggiatura. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, John Leguizamo e un resto del cast strepitoso partecipano alla creazione di un film asciutto eppure spettacolare. Momenti di enorme tensione emotiva e psicologica per un lungometraggio complesso, costruito su diversi piani di lettura anche intellettuali. Uno dei migliori lavori di Soderbergh, il che è tutto dire. Tra l’altro uscito lo stesso anno del suo Erin Brockovich. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le vie della violenza (2000)

L’esordio alla regia di Christopher McQuarrie è un thriller raggelato e simbolico che deve assolutamente essere riscoperto. Del Toro e Ryan Phillippe sono protagonisti assoluti di un film che vede tra i propri interpreti anche Juliette Lewis, James Caan, Taye Diggs. Le vie della violenza parte con una sequenza da commedia pulp per poi cambiare tono e farsi crime-movie secco, stringato, con una sequenza di inseguimento trattenuta e iconica. Film davvero notevole, con una sua possanza emotiva e figure in chiaroscuro piene di carisma. Perla nascosta per un film d’autore coi controfiocchi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Per questo thriller d'azione diretto da Denis Villeneuve Benicio Del Toro avrebbe meritato una secondo Oscar come miglior attore non protagonista, e invece non è arrivata neppure la nomination. Poco importa, la sua prova insieme a quella di Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal impreziosisce un film dalla messa in scena a dir poco straordinaria. Grande cinema di genere che diventa visione d’autore. Sicario offre alcuni momenti di tensione quasi insostenibili e un finale “aperto” da incorniciare. Davvero grande cinema, forse addirittura il miglior lungometraggio diretto dal cineasta canadese. Tre nomination all’oscar tra cui quella per la fotografia di Roger Deakins, maestro di luci e ombre come nessun altro. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.