I migliori film in streaming tratti da romanzi di John Grisham

L'autore dei famosi legal-thriller compie oggi 68 anni. Ecco i film in streaming che si sono ispirati alle sue opere letterarie.

Compie oggi 68 anni John Grisham, colui che possiamo considerare a buon diritto il “Re’ del legal thriller letterario. I suoi libri hanno venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo, e c’è stato un periodo in cui Hollywood ha saccheggiato la sua opera per trarne lungometraggi di successo. Questi i film in streaming che rappresentano secondo noi il meglio di Grisham al cinema. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming tratti da John Grisham

Il rapporto Pelican

Il socio

Il cliente

Il momento di uccidere

La giuria

Il rapporto Pelican (1993)

Un regista dotato come pochi altri quando si tratta di thriller a sfondo politico-sociale; una storia magnificamente orchestrata; una coppia di attori enormi quali Denzel Washington e Julia Roberts. Alan J. Pakula dirige Il rapporto Pelican rendendolo un thriller mozzafiato ma dotandolo anche di una pienezza umana e psicologica notevoli. Un cast di supporto prezioso rende il film un successo commerciale notevole. Parte della critica storce un po’ il naso, ma si tratta comunque di cinema di Serie A. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il socio (1993)

Il Socio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Stessa idea produttiva del film precedente: un grande regista di thriller politici come Sydney Pollack, una star in totale ascesa come Tom Cruise, il grande caratterista Gene Hackman a supporto insieme a Holly Hunter. Il socio non poteva che essere un grande successo e infatti sbanca i botteghini di mezzo mondo. Cruise funziona bene anche se Hackman e la Hunter (nomination all’Oscar) gli rubano spesso la scena. Film forse un po’ lungo, ma pieno di grandi momenti. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il cliente (1994)

Joel Schumacher porta sul grande schermo uno dei romanzi più avvincenti e stratificati di Grisham, sfruttando al meglio le interpretazioni maiuscole di Tommy Lee Jones e di una Susan Sarandon capace di arrivare alla nomination all’Oscar. Il cliente sbanda spesso, ma quando colpisce il segno lo fa con enorme potenza emotiva. E possiede un finale avvincente quanto ambiguo, il che non guasta mai…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Disney +.

Il momento di uccidere (1996)

L’adattamento cinematografico a nostro avviso maggiormente controverso da Grisham. Ancora Joel Schumacher dirige un film che propone molti quesiti morali e offre visioni non scontate, anche se forse un po’ troppo conservatrici. Matthew McConaughey, Sandra Bullock e Samuel L. Jackson sono i protagonisti de Il momento di uccidere, altro successo di pubblico. Un film solito, emozionante, ottimamente interpretato. Da vedere. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La giuria (2003)

La trasposizione forse piú giocosa da Grisham, un film che parte con un assunto drammatico ma contiene molti momenti estremamente divertenti. Su tutti i duetti tra Dustin Hoffman e Gene Hackman, che si divertono un mondo a sfidarsi a colpi di grande recitazione. La giuria vede protagonista un ottimo John Cusack e Rachel Weisz a supporto sempre efficace. Dirige Gary Fleder. Film che vola via preciso e incalzante. A noi piacque parecchio a suo tempo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.