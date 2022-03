I migliori film in streaming interpretati da Brad Dourif

News Cinema

L'attore candidato all'Oscar compie oggi 72 anni. Ecco cinque titoli di culto in streaming per festeggiare la sua lunga carriera.

Grazie alla serie di horror a bassissimo budget dedicata a Chucky, la bambola assassina, Brad Dourif è diventato negli anni un’icona semiseria del genere. Se venisse ricordato solo per questo però sarebbe un errore madornale in quanto si tratta di un attore che, prima di reinventarsi caratterista, ha interpretato una serie di ruoli davvero potenti in film di grande spessore, diretti da alcuni dei più grandi cineasti contemporanei. Oltre che con i cinque registi dei film in streaming elencati qui sotto Dourif ha recitato ad esempio anche per Spike Lee (Jungle Fever, 1991), Michael Cimino (I cancelli del cielo, 1980), Dario Argento (Trauma, 1993), Werner Herzog (L'ignoto spazio profondo, 2005). Non ci resta dunque che lasciarvi al meglio della carriera di questo attore di culto che compie oggi 72 anni. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Brad Dourif

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Dune

Mississippi Burning

L’agenda nascosta

l Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Praticamente all’esordio e già un posto di diritto nella storia del cinema. Il personaggio del giovane Billy, vittima sacrificale del gioco al massacro tra Jack Nicholson e Louise Fletcher, è uno dei più complessi del cinema americano di quel decennio. Dourif lo interpreta con adesione assoluta, guadagnandosi la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Diretto dal mai dimenticato Milos Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo fa la storia del cinema americano: un film intenso, accorato, indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dune (1984)

La prima trasposizione cinematografica del capolavoro di fantascienza scritto da Frank Herbert diventa un roboante insuccesso per il regista David Lynch. Eppure il suo Dune ancora oggi si presenta come un film enigmatico, corposo quando oscuro nelle fascinazioni, un tributo sincero alla materia letteraria. Dourif interpreta un piccolo ma significativo ruolo, accanto ad attori tutti molto in parte. A suo modo, col passare degli anni, è diventato oggetto di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Mississippi Burning (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Il ruolo del poliziotto razzista e assassino rappresenta uno dei più torbidi e riusciti della carriera di Dourif. In Mississippi Burning l’attore incarna l’anima nera dell’America contro cui si battono gli agenti dell’FBI Gene Hackman e Willem Dafoe. Anche una magnifica Frances McDormand nel cast di un film rabbioso, incandescente, impossibile da ignorare. A Mississippi Burning vengono assegnate svariate nomination all’Oscar ma arriva solo il premio per la fotografia: troppo sincero e "arrabbiato" per avere una vera chance di vincere…regia del grande Alan Parker. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

L’agenda nascosta (1990)

Altro lungometraggio di impegno civile quello diretto da Ken Loach. Ancora insieme a Frances McDormand in un thriller tesissimo che racconta delle malefatte del governo britannico e del tentativo di insabbiare la ricerca della verità. L’agenda nascosta è uno dei lavori più schierati e controversi dell’autore inglese, uno schiaffo al sistema che ottiene il Premio della Giuria a Cannes. Gemma meno osannata di altre ma ugualmente intensa e necessaria. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re (2003)

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re: il trailer del film

Dopo essere già apparso ne Le Due Torri, Dourif partecipa anche alla chiusura della trilogia fantasy più importante della storia del cinema, non ce ne vogliano gli amanti di Star Wars e delle altre saghe. Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re conclude al meglio il viaggio cinematografico incredibile creato da Peter Jackson: un trionfo per il cuore e lo sguardo, con momenti di cinema altissimi e una visione tanto coerente quanto innovativa. Undici premi Oscar, record insieme a Titanic e Ben Hur. Strameritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.