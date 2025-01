I migliori film in streaming diretti da John Carpenter, leggenda del cinema che oggi compie gli anni

News Cinema

Il mitico regista di Halloween e 1997: Fuga da New York compie oggi 77 anni. Ecco i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Compie oggi 77 anni il leggendario John Carpenter, colui che ha rivoluzionato il cinema fantastico e più in generale commerciale a partire dalla fine degli anni ‘70. Scegliere i cinque film in streaming con cui rendergli il nostro sempre ammirato omaggio non è stato assolutamente facile. Alla fine abbiamo selezionato quei titoli che più di altri hanno scandito la nostra giovinezza, tra sussulti di terrore ed emozione scatenata dal senso di meraviglia. Non pensiamo che Carpenter tornerà dietro la macchina da presa, ma rimane comunque uno dei più importanti cineasti contemporanei. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretto dalla leggenda John Carpenter

Halloween - La notte delle streghe

1997: Fuga da New York

La cosa

Grosso guaio a Chinatown

Vampires

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

Il film che cambia definitivamente le regole del cinema hollywoodiano di genere. Soltanto la soggettiva iniziale di Michael Myers che procede nella cittadina ignara per cercare la sua vittima è un capolavoro di tensione e stile. Halloween - La notte delle streghe riscrive la storia dell’horror, apre la stagione contemporanea dello slasher e impone la più grande delle Scream Queens, Jamie Lee Curtis. Nel cast anche un notevole Donald Pleasence. Film da gustare tutto d’un fiato, riesce ancora oggi a provocare stupore e necessario, salutare terrore. Incontenibile Michael! Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

1997: Fuga da New York (1981)

1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film

Il film di fantascienza distopica forse più famoso e celebrato della storia del cinema americano. Kurt Russell nel ruolo di Snake Plissken è di un carisma inusitato, senz’altro la prova iconica della sua grande carriera. Il lavoro sull’ambientazione degradata di una grande Mela ridotta a prigione all’aperto è semplicemente meraviglioso. 1997: Fuga da New York si avvale anche della presenza di Lee Van Cleef e di un gruppo di caratteristi di primissimo ordine. Sequenza da antologia, una visione del futuro disperata e anarchica. Insomma, il meglio di Carpenter in assoluto. Davvero uno dei suoi capolavori immortali. Disponibile su Amazon Prime Video.

La cosa (1982)

Il lungometraggio maggiormente claustrofobico e radical di John Carpenter sposta i confini della fantascienza che si mescola con l’horror. Se Alien aveva giocato con il non visto in maniera sopraffina, La cosa invece mescola effetti speciali all’avanguardia - fin troppo per quel periodo - col senso di paranoia che attanaglia i personaggi. Ancora Kurt Russell superlativo a guidare un gruppo di attori febbrili. Ma sono trucco ed FX a farla da padroni in questo film nerissimo e a dir poco superlativo. Da applausi tutti momenti di orrore esplicito, visivamente devastante. Grandioso insuccesso per un film davvero troppo avanti coi tempi. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Grosso guaio a Chinatown (1986)

Grosso guaio a Chinatown: Il Trailer Ufficiale del Film

Escursione nel fantasy più venato di commedia costume che diventa immediatamente enorme oggetto di culto, e con pienissimo merito. Grosso guaio a Chinatown ancora una volta di avvale di un Kurt Russell che sfodera il suo lato maggiormente pacioccone e spiritoso, costruendo un personaggio irresistibile. Divertimento, ottima ambientazione, ritmo forsennato e un mostro che comunque, nel finale, fa una paura bestiale. Che altro aggiungere? Uno dei migliori film di Carpenter da rivedere per una serata all’insegna della spensieratezza e del cinema di genere fatto a meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Vampires (1998)

Il lungometraggio di John Carpenter che maggiormente flirta con gli stilemi del western è anche il suo più forte e glorioso dagli anni ‘90 in poi. James Woods guida Vampires dentro i territori conosciuti e iconici del genere, facendone un film memorabile. I momenti di duello sono formidabili come l’inizio, e nel corso della progressione narrativa ci sono almeno cinque trovate da antologia, come i non-morti che al tramonto escono dalla terra. Per noi questo è davvero la massima espressione della visione commerciale dell’autore. Nel cast anche una suadente Sheryl Lee e un cammeo di Maximilian Schell. Con un finale “aperto” che continuiamo a sperarci regali un sequel. Non accadrà, ma sognare non costa molto…Disponibile su Amazon Prime Video.