I migliori film in streaming di Olivia Wilde

L'attrice e regista newyorkese compie oggi 38 anni. Celebriamone il talento con cinque titoli in streaming.

Compie oggi 38 anni Olivia Wilde, attrice e autrice che si è imposta presso il grande pubblico grazie a una serie TV di culto quale è stata a suo tempo House, M.D.. Sul grande schermo la Wilde ha centellinato le sue apparizioni, scegliendo molto spesso parti da non protagonista pur di lavorare con registi di rilievo. E quando è toccato a lei passa dietro la macchina da presa si è imposta con un esordio capace di mettere davvero tutto d’accordo. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare l’artista newyorkese. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e/o diretti da Olivia Wilde

Tron Legacy

Rush

Lei

Richard Jewell

La rivincita delle sfigate

Tron Legacy (2010)

Tron Legacy: Il nuovo trailer del fim

Anche se il film diretto da Joseph Kosinski non è totalmente memorabile, non potevamo non inserirlo nella cinquina proprio a causa della Wilde: la sua performance nel ruolo della dolce Quorra è di quelle che non si dimenticano per fisicità, carisma, presenza scenica. Tron Legacy ha momenti discreti, un cammeo di Michael Sheen folle e scatenato, tutto sommato è fantascienza vedibile. Ma quando in scena c’è Olivia Wilde, non si riesce a staccare lo sguardo. Di gran lunga la cosa migliore di questo blockbuster. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Rush (2013)

Rush: Nuovo trailer italiano in HD

La Wilde funge da ottimo supporto ai protagonisti Chris Hemsworth e Daniel Brūhl in uno dei migliori film diretti da Ron Howard. Storia della rivalità tra i due campioni di Formula 1 James Hunt e Niki Lauda, Rush è uno dei migliori prodotti sulle corse automobilistiche, notoriamente difficili da portare sul grande schermo. Un dramma umano sulla necessità di eccellere e sulla sfida ai propri limiti. Con momenti spettacolari e altri fortemente emozionanti. Cinema sportivo con un cuore e un cervello superiori alla media. Molto superiori. Nel cast anche Pierfrancesco Favino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVIsion, Amazon Prime Video, Rai Play.

Lei (2013)

Lei: Il trailer italiano ufficiale - HD

Una delle storie d’amore più poetiche e viscerali del nostro tempo, quella tra l’umanissimo Joaquin Phoenix e la voce del sistema operativo Scarlett Johansson. Diretto da uno Spike Jonze davvero ispirato, Lei è un film di fantascienza che poi tanto fantascienza non è, che racconta la nostra società attraverso occhi complici e sinceri. La disconnessione umana viene messa in scena da regista e protagonista con totale adesione. Oltre a una magnifica Wilde il film vede a supporto anche Rooney Mara. Un’opera che racconta l’animo umano come poche hanno fatto in questi anni. Calda e dolcissima. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video

Richard Jewell (2019)

Richard Jewell: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Uno dei film più controversi di Clint Eastwood, in cui la Wilde interpreta con coraggio un ruolo davvero molto (troppo…) vicino allo stereotipo. Ma Clint è sempre Clint, e quando vuole invece raccontare la storia di un uomo qualunque messo in mezzo dall’opinione pubblica quando ha invece solo fatto il suo dovere, Richard Jewell diventa capace di momenti di grande umanità. Paul Walter Hauser, Sam Rockwell e Kathy Bates danno il meglio in un film malinconico e doloroso, che a parte lo scivolone riguardante la giornalista opportunista si rivela uno studio di caratteri e psicologie molto toccante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

La rivincita delle sfigate (2019)

Chiudiamo con il notevole esordio alla regia della Wilde, che dirige due bravissime Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein in una commedia sul liceo e la avversità fisiche, psicologiche ed emotive che ti propone, soprattutto se sei una ragazza con la testa sulle spalle. Booksmart (lasciamo perdere il titolo italiano…) possiede momenti di verità assoluta che sono al tempo stesso esilaranti. Lucido, brioso, a tratti spietato, il film della Wilde è una delle grosse sorprese del 2019, e avrebbe meritato più attenzione nella stagione dei premi. Aspettiamo con trepidazione il suo secondo film da regista Don’t Worry Darling…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.