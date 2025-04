I migliori film in streaming di Naomie Harris, nel cast di Black Bag - Doppio gioco

News Cinema

La talentuosa attrice britannica torna al cinema col thriller di Steven Soderbergh. Ecco cinque dei suoi film in streaming che dovete assolutamente vedere o rivedere.

Arriva questa settimana nelle sale italiane il nuovo film di Steven Soderbergh intitolato Black Bag - Doppio gioco che vede protagonisti Cate Blanchett e Michael Fassbender. Ma non è a loro che vogliamo dedicare i nostri cinque film in streaming giornalieri, bensì alla “comprimaria” Naomie Harris, ovvero una delle attrici più versatili ed efficaci venute fuori dalla scuola di cinema britannica nel nuovo millennio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Naomie Harris, che poteve vedere in Black Bag - Doppio gioco

28 giorni dopo

Miami Vice

Skyfall

Southpaw - L’ultima sfida

Moonlight

28 giorni dopo (2002)

28 giorni dopo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

L’affermazione della Harris a livello internazionale arriva addirittura a fianco di Cillian Murphy nello zombie-movie di culto diretto da Danny Boyle. 28 giorni dopo rivoluziona questo genere di horror con una messa in scena ruvidissima e in digitale e soprattutto la novità che i non-morti corrono. Eccome se corrono. Film che riesce a togliere il fiato, claustrofobico ed ossessivo. Brendan Gleeson e Christopher Eccleston contribuiscono a formare un cast notevole, che aumenta la fattura già molto elevata del prodotto. Divertente e purtroppo quasi profetico nella revita autoritaristica…Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Miami Vice (2006)

Nella squadra di agenti sotto copertura che vede al comando Jamie Foxx e Colin Farrell, la Harris interpreta un ruolo prezioso e non stereotipato. Michael Mann realizza la sua versione cinematografica di Miami Vice tra mille peripezie produttive, facendo un film comunque memorabile. Grande anche il cast di supporto che vede tra gli altri un notevole John Hawkes, Luis Tosar e la fantastica prova di Gong Li. Duro, romantico, appassionante, un noir di frontiera ideale ed emozionale. Anche se meno perfetto di altri film di Mann, comunque una perla nella filmografia contemporanea riguardante questo genere. Esaltante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Skyfall (2012)

Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

Come nuova Moneypenny la Harris aggiunge ironia, grazia sex-appeal tutto contemporaneo al ruolo iconico. E soprattutto lo fa in un film che si rivela di gran lunga il migliore mai realizzato su James Bond. Sam Mendes mette in scena Skyfall con una precisione e coerenza nella messa in scena encomiabili, aiutato dalla grande fotografia di Roger Deakins. Il resto lo fanno Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench e il resto del cast. FIlm monumentale, con una sequenza finale straordinaria, da dramma umano prima ancora che film spettacolare. Incassi da capogiro, per un titolo davvero da ricordare. Non come i successivi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Southpaw - L’ultima sfida (2015)

Southpaw - L'ultima sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Questo film sportivo diretto da Antoine Fuqua è passato a suo tempo abbastanza inosservato, mentre a nostro avviso è un dramma psicologico di assoluto valore perché racconta in maniera esaustiva la tendenza autodistruttiva del protagonista interpretato da un nerboruto Jake Gyllenhaal. Southpaw - L’ultima sfida colpisce al cuore, ti fa soffrire insieme ai suoi personaggi, arriva a mettere in scena una storia di redenzione durissima e spietata. Forest Whitaker, Rachel McAdams nel cast. Un lungometraggio che tratteggia la boxe come sport estremo, soprattutto a livello psicologico. A noi è piaciuto davvero tanto…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Moonlight (2016)

Moonlight: Il trailer italiano del film - HD

Per Naomie Harris arriva la candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista nel ruolo della madre tossicodipendente di uno dei due protagonisti. Moonlight è un dramma ottimamente scritto e diretto da Barry Jenkins, che non a caso arriva a conquistare le statuette per il miglior film, la sceneggiatura non originale e l’attore non protagonista, un superbo Mahershala Ali. Cinema indipendente di spessore, intensità e uno sguardo non edulcorato sul nostro presente. Prezioso, forse un po’ sopravvalutato ma comunque efficacissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.