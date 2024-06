I migliori film in streaming di Lupita Nyong'o, protagonista di A Quiet Place: Giorno 1

News Cinema

L'attrice premio Oscar arriva da grande protagonista nel franchise horror di successo. Ecco i suoi precedenti film in streaming che l'hanno resa una star.

L’arrivo nelle sale italiane di A Quiet Place: Giorno 1 ci permette di dedicare gli odierni cinque film in streaming alla talentuosa protagonista Lupita Nyong’o. Premiata con l’Oscar come miglior attrice non protagonista addirittura all’esordio davanti la macchina da presa, l’interprete di origini keniote ma nata in Messico 41 anni fa ha collezionato una serie di successi personali e al botteghino davvero impressionante, diventando una delle star più amate dell’ultimo decennio. Ecco la sua filmografia principale, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Lupita Nyong’o

12 anni schiavo (2013)

Il dramma in costume diretto da Steve McQueen e tratto da una storia vera porta l’esordiente Nyong’o a conquistare il premio più ambito ad Hollywood grazie a una prova dolorosa e vibrante. I duetti con Michael Fassbender sono davvero potenti, il momento forse maggiormente insostenibili di 12 anni schiavo. La messa in scena è forse troppo estetizzante per una storia del genere, che vede protagonista un Chiwetel Ejiofor di spessore indiscutibile. Arrivano anche gli Oscar per il miglior film e per l’adattamento. Un film di valore, forse sopravvalutato visti i premi ricevuti. Alla produzione Brad Pitt, che vi regala un cameo così come Paul Giamatti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Non-Stop (2014)

Deliziosa parte di supporto per il protagonista Liam Neeson che deve salvare l'aereo dal terrorista di turno. Jaume Collet-Serra è un cineasta che ama utilizzare una sola ambientazione, e sa perfettamente come farlo. Non-Stop è uno dei migliori action-thriller di questi anni, pieno di trovate e attori di contorno preziosi come Anson Mount, Scoot McNairy e la grande Julianne Moore. Film intelligente e divertentissimo, che tiene col fiato sospeso e intrattiene nel senso più alto del termine. Successo di pubblico e critica assolutamente meritato, uno spettacolo ideato e realizzato con stile e senso cinematografico a dir poco intrigante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Black Panther (2018)

Entrata nel cast del cinecomic diretto da Ryan Coogler, la Nyong’o ruba spesso la scena al protagonista Chadwick Boseman, al poderoso antagonista Michael B. Jordan, ad Angela Bassett e a tutti gli altri. Black Panther guarda alla storia della battaglia per i diritti civili e la ripropone sotto forma di sceneggiatura ottimamente sviluppata. Lo spettacolo è notevole, la tensione drammatica indiscutibile, le prove di attori efficacissime. Ci si diverte ma si impara anche molto. Nomination all’oscar per il miglior film, unico cinecomic nella storia del cinema, e vincitore di tre statuette tra le quali quella per i costumi della grande Ruth E. Carter. Da vedere, è uno spettacolo sontuoso e mai scontato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Disney +.

Noi (2019)

Perché la Nyong'o non ha ricevuto almeno - e sottolineiamo almeno - la candidatura all’Oscar per Noi? Il doppio ruolo sostenuto nel film horror di Jordan Peele è un qualcosa di oseremmo scrivere sovversivo, uno studio del lato oscuro della personalità umana di potenza espressiva e simbolica inusitati. Vi sono sequenze in questo film che lavorano sul tema del doppio come mai stato fatto in precedenza, arrivando a colpire il cuore più profondo dello spettatore. Film terrificante, scioccante, orchestrato alla perfezione da un cineasta di intelligenza superiore. Quasi 200 milioni di dollari incassati per un film innovativo, paradigmatico, condotto in porto da una protagonista preziosa e sconvolgente. La miglior prova della carriera della Nyong’o. Eccellente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Una partecipazione straordinaria nel sequel che non raggiunge le vette dell’originale, tutt’altro, anche se il tentativo è davvero lodevole. Il nemico Namor si carica eccessivamente di metafore per avere una consistenza propria, e influisce sulla tensione soltanto a tratti propositiva di Black Panther: Wakanda Forever. Angela Bassett arriva alla nomination all’Oscar, Laetitia Wright come protagonista non fa rimpiangere poi troppo l’eroe scomparso, alla fine paradossalmente si rimpiange maggiormente Erik Killmonger. Winston Duke e Danai Gurira sono davvero efficaci, in un film altalenante che cerca di restituire la densità del precedente. Senza riuscirci del tutto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.