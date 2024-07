I migliori film in streaming di Kevin Costner, regista e protagonista di Horizon: An American Saga - Capitolo 1

News Cinema

Torna nelle nostre sale un gigante del cinema americano che ha realizzato un nuovo, epico western. Eccovi alcuni dei film in streaming che lo hanno reso tale.

L’arrivo nelle sale italiane di Horizon: An American Saga - Chapter 1 dovrebbe essere accolto come un evento cinematografico, il ritorno in grande stile dell’epopea western sul grande schermo. Ed è per questo quindi che vogliamo adoperare gli odierni cinque film in streaming per celebrare la grande carriera del suo autore, Kevin Costner. Buona lettura.

Prima di Horizon: cinque film in streaming interpretati e/o diretti da Kevin Costner

Fandango

The Untouchables - Gli intoccabili

Balla coi lupi

Terra di confine - Open Range

Highwaymen - L’ultima imboscata

Fandango (1985)

Il film di Kevin Reynolds che lancia la carriera di Costner è un road-movie scatenato e libero che parte tra le note infuocate di Elton John e si chiude appunto con il Fandango che sancisce la fine di una storia d’amore, e con essa la decreta la disillusione di una generazione. Kevin Costner è perfetto, Suzy Amis magnifica, le ambientazioni dei canyon potenti e la storia progredisce con enorme agilità. Cult-movie generazionale che vede un protagonista affascinante e malinconico come solo lui sapeva e sa ancora essere. Film Bellissimo e commovente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Al servizio della sceneggiatura di ferro di David Mamet Brian De Palma mette una regia controllata nel minimo particolare, portentosa ma mai straripante. Il resto lo fa una messa in scena tecnicamente perfetta e un gruppo di attori da inchino. Costner come Eliot Ness calza a pennello, Robert De Niro ingrassa e gigioneggia come un grande Al Capone, Sean Connery (Oscar) e Andy Garcia spalleggiano alla grande. The Untouchables - Gli intoccabili possiede poi almeno cinque sequenze da antologia, con quella della scalinata alla stazione di Chicago che entra di diritto nella storia del cinema. Potenza della Settima Arte espressa ai massimi livelli dell’epoca. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Balla coi lupi (1990)

Kevin Costner esordisce dietro la macchina da presa con un western revisionista che mette un ex-soldato dalla parte dei nativi americani. Balla coi lupi è un inno alla comprensione e alla fratellanza che Costner dirige con un’epica tutta sua, personale, ampia quanto intimista. Il risultato sono sette premi Oscar tra cui quelli per il miglior film e la regia. Mary McDonnell e Graham Greene come lo stesso Costner ottengono la nomination. Film di grandi paesaggi e di un messaggio potentissimo, che a suo modo l’attore e autore ha portato avanti per molto, molto tempo. Fino appunto ad Horizon…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Terra di confine - Open Range (2002)

Terra di confine - Open Range: il trailer del film

A livello di western classico, questo è senza dubbio il capolavoro di Kevin Costner, e uno dei migliori titoli di questo genere degli ultimi trent’anni almeno. Terra di confine - Open Range possiede l’epica del periodo classico e i personaggi tormentati degli anni ‘70. La figura di Costner In chiaroscuro è straordinaria, Robert Duvall come coprotagonista possente, un gruppo di villain su cui spicca Michael Gambon e soprattutto la bravura di Annette Bening a supporto impagabile. La sequenza della sparatoria finale fa impallidire i grandi action contemporanei, lo spessore emotivo dei personaggi è evidente. Film davvero maestoso e complesso, da amare incondizionatamente. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Highwaymen - L’ultima imboscata (2019)

Highwaymen - L'ultima imboscata: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Al servizio di un regista solidi e ricco di sfumature come John Lee Hancock Costner mette il suo lato oscuro e pessimista, quello di un uomo di legge oppresso dal proprio senso del dovere. Insieme a un Woody Harrelson in piena forma Costner forma una coppia di enorme carisma, capace di guidare dentro i giusti binari un film livido, nichilista, davvero capace di entrare sottopelle. Highwaymen - L’ultima imboscata è una delle cose migliori prodotte da Netflix in questi ultimi anni, un crime-movie in costume che convince sotto ogni punto di vista. Una delle prove maggiormente sofferte e potenti di Costner negli ultimi vent’anni. Film di caratura. Disponibile su Netflix.