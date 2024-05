I migliori film in streaming di Jessica Chastain, protagonista di Mothers' Instinct

News Cinema

L'attrice premio Oscar torna nelle sale questa settimana nel dramma/thriller in cui recita insieme ad Anne Hathaway. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Dal momento che sta per tornare nelle sale italiane grazie a Morthers’ Instinct di Benoît Delhomme, vogliamo dedicare i cinque film in streaming odierni all’attrice premio Oscar Jessica Chastain. Poche altre colleghe hanno lasciato un marchio forte quanto il suo sugli ultimi quindici anni di cinema americano e internazionale. Questo grazie a una presenza scenica indiscutibile coniugata con un talento che le ha permesso di distinguersi in lungometraggi di vario genere e tono. Ecco dunque il meglio della produzione della Chastain fino a oggi. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jessica Chastain, protagonista di Mothers’ Instinct

The Tree of Life (2011)

The Tree of Life: trailer italiano del film di Terrence Malick

Il lungometraggio che lancia la carriera della Chastain è senz’altro uno dei maggiormente celebrati del nuovo millennio, visione personale di un cineasta di culto quale è Terrence Malick. The Tree of Life racconta di una famiglia disfunzionale in cui la Chastain si fa madre appassionata e dolcissima, contraltare di un padre invece problematico che ha il volto di Brad Pitt. Immagini come sempre straordinaria, incastonate in una sinfonia cinematografica di indubbio effetto. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per il film, la regia e la sceneggiatura. Su tutto e tutti rimane comunque impressa la figura complessa e affascinante dipinta dalla Chastain. È nata una stella…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Zero Dark Thirty (2012)

Zero Dark Thirty: Il nuovo trailer italiano in HD

Dopo aver già ricevuto una candidatura all’Oscar come attrice non protagonista grazie a The Help, arriva la seconda nella categoria principale con la sua interpretazione probabilmente più riuscita. Diretta da una Kathryn Bigelow al meglio delle sue enormi doti di regista, l’attrice dipinge un personaggio stratificato e poderoso, che si inserisce dentro un film dalle sfumature nascoste di impatto emotivo incredibile. Un Jason Clarke altrettanto da incorniciare aiuta Zero Dark Thirty a diventare qualcosa di difficile da dimenticare, un film elegante e nerboruto che racconta una pagina devastante di storia americana. La Chastain svetta davvero, in una performance destinata a rimanere nella memoria. Film di rara efficacia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La scomparsa di Eleanor Rigby (2014)

La scomparsa di Eleanor Rigby - Loro: Il trailer del film, versione originale

Tra i molti film “piccoli” che la Chastain ha realizzato in questi anni, il dramma romantico indipendente ambientato in una New York malinconica continua ad essere il nostro preferito. La scomparsa di Eleanor Rigby andrebbe visto prima di tutto nel dittico originale, dove la stessa storia viene raccontata nella versione della donna e poi del suo coprotagonista James McAvoy. Sentimenti veri, durissimi e strazianti. Un cast pazzesco che comprende anche William Hurt, Isabelle Huppert e Viola Davis. Il Lower East Side diventa cornice perfetta per questa storia di perdita, accettazione e tentativo di ritrovarsi dopo la tragedia. Film potente, anche nella versione unica. Da non perdere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

1981: Indagine a New York (2014)

1981: Indagine a New York: Il trailer del film - HD

Altra collaborazione d’autore in un thriller in cui la tensione vale molto più dell’azione. J.C. Chandor costruisce un rapporto intrigante e complesso tra la Chastain e suo marito Oscar Isaac, inserendolo in una New York ancora pericolosa e dominata dall’incertezza. 1981: Indagine a New York (pessimo titolo italiano, l’originale A Most Violent Year) mette in scena il tentativo di sopravvivere di un imprenditore alle prese con una situazione socio-economica soffocante, violenta, che ti costringe ad accettare le regole criminali che la reggono e regolano. Alessandro Nivola a supporto si rivela terrificante, il resto si presenta come cinema di genere trattenuto ma capace di infondere enorme senso di angoscia. Film efficacissimo, una perla nascosta da riscoprire in pieno. E i due attori fanno letteralmente faville. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Molly’s Game (2017)

Molly's Game: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’esordio dietro la macchina da presa di Aaron Sorkin ci presenta una Chastain del tutto inedita, che sfrutta le sue indubbie doti estetiche per costruire una figura femminile sfrontata, sexy, la quale vuole dominare il mondo sciovinista degli uomini adoperando le sue regole, e facendo al tempo stesso credere loro di essere in controllo. I duetti con il padre Kevin Costner sono meravigliosi, quelli con l’avvocato Idris Elba altrettanto efficaci. Molly’s Game racconta una storia vera con audacia e il solito brio delle sceneggiature di Sorkin. A livello registico si nota qualche incertezza da opera prima, ma nel complesso la riuscita del film è notevole, con picchi di umanità indubbi sia nel bene che nel male. La Chastain è potente, su questo non si discute. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Rai Play.