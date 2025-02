I migliori film in streaming di Giancarlo Esposito, protagonista di Captain America: Brave New World

News Cinema

Il consumato caratterista torna nei cinema con il cinecomic della Marvel. Ripercorriamo la sua carriera con cinque film in streaming.

Torna nelle sale italiane con Captain America: Brave New World uno dei caratteristi più amati dello show business contemporaneo, ovvero Giancarlo Esposito. lanciato da Spike Lee a metà anni ‘80, l’attore nato a Copenaghen e cresciuto a New York ha collaborato con alcuni nomi di rilievo del panorama cinematografico e televisivo americano. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio, in attesa di vederlo come villain nel nuovo cinecomic della Marvel. Buona lettura.

Cinque film in streaming di Giancarlo Esposito, protagonista di Captain America: brave New World

Fa’ la cosa giusta

Smoke

Ali

Abigail

Megalopolis

Fa’ la cosa giusta (1989)

Dopo aver collaborato con Aule Turbolente, Esposito e Spike Lee tornano a lavorare insieme nel primo, monumentale capolavoro del regista newyorkese. Fa’ la cosa giusta scuote l’America conservatrice di fine anni ‘80 con un lungometraggio infuocato, partigiano, pronto a far esplodere le tensioni sociali e razziali della Brooklyn pre-gentrification. Danny Aiello, John Turturro, Rosie Perez e lo stesso Spike Lee sono tra i protagonisti di uno dei lungometraggi più importanti della storia del cinema contemporaneo, non fosse altro perché ha lanciato definitivamente la carriera del suo autore. Nomination all’oscar per la miglior sceneggiatura originale e attore non protagonista (Aiello). Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Smoke (1995)

Altra partecipazione straordinaria e istrionica in un dei lungometraggi di culto degli anni ‘90, un inno alla Brooklyn che vuole prendere la vita con filosofia e rilassatezza. Wayne Wang dirige Smoke ispirato dalla letteratura eccezionale di Paul Auster. protagonisti indimenticabili del film sono William Hurt e Harvey Keitel, ma vi partecipano anche Forest Whitaker, Stockard Channing, Ashley Judd e molti altri. Sequenza di dialoghi interminabili e avvolgenti, personaggi che scaldano il cuore, un finale indimenticabile. Uno di quei film che fanno bene al cuore, anche quello cinefilo. Adorabile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ali (2001)

Nel biopic diretto da Michael Mann e dedicato al grande pugile Mihammad Ali, Esposito interpreta il padre del protagonista. Un ruolo piccolo ma significativo che gli permette di recitare accanto ad altri attori di valore assoluto come Will Smith, Jeffrey Wright, Jamie Foxx e Jon Voight. Ali possiede i primi dieci minuti che forse sono il meglio dell’intero cinema di Mann, un concentrato di montaggio, musica, fotografia e recitazione semplicemente incredibili. Due nomination all’oscar per attore protagonista e non per un film che al botteghino ha ottenuto risultati soltanto parziali, ma rappresenta davvero uno dei momenti più alti della carriera di uno dei titani contemporanei di Hollywood. A tratti davvero avvincente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Abigail (2024)

Abigail: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Horror - HD

Ok, abbiamo selezionato questo horror truculento e claustrofobico perché si tratta di un vero e proprio guilty-pleasure contemporaneo. In un cast che si diverte un mondo e che comprende Melissa Barrera, Dan Stevens e Kevin Durand, il mix tra Le iene di Quentin Tarantino e un vampire-movie in piena regola a tratti è davvero irresistibile. trovate, humor nero, sangue a catlinelle soprattutto nel finale: Abigail è un’operazione di puro genere e di purissimo intattenimento da vedere tutta d’un fiato e godersela in pieno, Esposito vi partecipa con la solita, ironica presenza scenica. Uno spasso in allegria sanguinolenta. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Megalopolis (2024)

Megalopolis: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Francis Ford Coppola con Adam Driver - HD

Come ultimo lungometraggio abbiamo selezionato l’ultimo, ultra-discusso film di Francis Ford Coppola perché si tratta comunque di una visione personale, sfrontata e coraggiosa, alla maniera appunto del suo leggendario autore. Oltre a Esposito nel ruolo dell’antagonista troviamo Adam Driver nel ruolo dell’architetto visionario, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Aubrey Plaza e molti altri. Megalopolis è appunto una visione e come tale deve essere vissuta. Squilibrato, strabordante, volgare ed elevato, comunque più vitale della stragrande maggioranza dei film prodotti a Hollywood oggi. A noi non è piaciuto particolarmente, ma lo abbiamo ammirato dal primo all’ultimo fotogramma. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.