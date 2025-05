I migliori film in streaming di Benicio Del Toro, protagonista de La trama fenicia

News Cinema

L'attore premio Oscar torna a collaborare con Wes Anderson con il film che arriva nelle nostre sale. Ecco i suoi film in streaming per cui abbiamo un debole.

La trama fenicia di Wes Anderson, appena presentato al Festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane questa settimana, segna il ritorno in grande stile del suo protagonista Benicio Del Toro. Attore dal carisma indiscutibile e dalla presenza scenica del tutto personale, Del Toro ha conquistato in carriera un Oscar (più una seconda nomination), la Palma d’Oro a Cannes e il premio a Berlino. Oltre ad alcuni dei suoi film in streaming più famosi, abbiamo anche inserito nella solita cinquina un paio di “perle nascoste” che dovreste assolutamente recuperare nel caso non l'abbiate mai viste. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretato da Benicio Del Toro, protagonista de La trama fenicia

Fearless - Senza Paura

I soliti sospetti

Paura e delirio a Las Vegas

Le vie della violenza

Sicario

Fearless - Senza Paura (1993)

Il primo lungometraggio in cui Benicio Del Toro si fa notre viene diretto da uno dei più grandi autori contemporanei, Peter Weir. Jeff Bridges è magnifico, poetico e doloroso protagonista di Fearless - Senza paura, storia di “rinascita” e desiderio di oblio dopo un incidente aereo a cui il protagonista scampa. ma la vita non può essere la stessa. Momenti di grande cinema, visivamente portentoso, si alternano a qualche retorica, ma il risultato è comunque ammirevole. A Del Toro il ruolo del marito di Rosie Perez, che nell’incidente ha perso il suo bambino. Film doloroso e bellissimo a cui partecipa anche un intenso John Turturro e una bravissima Isabella Rossellini. Da strappare le lacrime. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

I soliti sospetti (1995)

La carriera di Del Toro viene definitivamente lanciata dal thriller diretto da Bryan Singer e scritto da Christopher McQuarrie, che vince l’Oscar per la sceneggiatura originale a cui si accompagna quello a Kevin Spacey come miglior attore non protagonista. I soliti sospetti è il film di culto del decennio, interpretato da un cast portentoso che vede anche Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Pete Postlethwaite e altri grandi caratteristi. Regia accaldata, storia perfetta, interpretazioni sottili e potenti. Grandioso cinema di genere, una perla assoluta. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Come coprotagonista accanto a un Johnny Depp mai così trasformista e coraggioso, Del Toro si rivela la spalla perfetta per questa storia di perdizione, droghe, malinconia per la fine di un sogno americano. E chi poteva mettere in scena Hunter Thompson se non il genio velenoso di Terry Gilliam? Paura e delirio a Las Vegas è un film spaventosamente libero, coraggioso, sfrontato, appunto delirante. Cameron Diaz e Tobey Maguire vi partecipano divertiti, ma la scena è tutta dei due stonati e lisergici protagonisti. D la messa in scena urticante, un pessimismo di fondo che merita di posizionare questo film favoloso tra le grandi tragedie umane degli anni ‘90. Capolavoro per pochissimi, ma capolavoro indiscutibile. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Le vie della violenza (2000)

L’esordio alla regia di Christopher McQuarrie è un thriller rarefatto che pochissimi hanno visto ma tutti hanno apprezzato. Perché è cinema viscerale e geometrico, cinefilo e nerboruto. Del Toro e Ryan Phillippe come protagonisti sono affiatati e carismatici, Juliette Lewis, James Caan, Taye Diggs e tutto il resto del cast potenti. Almeno una sequenza di inseguimento decompresso è da antologia, così come l'inizio pulp da commedia. Film di situazioni, atmosfere e violenza improvvisa. Noi amammo Le vie della violenza quando uscì e continuiamo ad amarlo ancora oggi. Recuperatelo!!! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Sicario: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Perché Benicio Del Toro non abbia vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Sicario è un mistero dei premi americani. La sua prova sovrasta per potenza motiva qualsiasi altra, e stiamo parlando di attori di razza come Emily Blunt e Josh Brolin. Denis Villeneuve mette in scena questo thriller di confine in maniera perentoria e personale, facendone un lungometraggio vibrante. Dalla sequenza iniziale a quelle centrali durissime, Sicario è il meglio del cinema d’autore inserito nel discorso di genere. Elettrizzante e stupendo da vedere. Tecnicamente ineccepibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.