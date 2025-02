I migliori film in streaming di Adrien Brody, protagonista di The Brutalist

News Cinema

L'attore premio Oscar potrebbe presto bissare con il film di Brady Corbet che arriva questa settimana sui nostri schermi. Ecco i cinque film in streaming che preferiamo dell'interprete de Il pianista.

Grazie a The Brutalist, in arrivo nelle nostre sale questa settimana, Adrien Brody è finalmente tornato ai livelli che gli competono, quando a cavallo tra i due millenni ha realizzato alcuni dei film più importanti a celebri del cinema americano. Vogliamo allora celebrare la carriera dell’attore premio Oscar con i cinque film in streaming che riteniamo tra i suoi maggiormente riusciti, i quali rappresentano altrettante collaborazioni eccellenti con autori di prestigio. Aspettando di vedere se con il lungometraggio diretto da Brady Corbet aggiungerà una seconda statuetta a quella già vinta più di vent’anni fa. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Adrien Brody, protagonista di The Brutalist

La sottile linea rossa

S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York

Il pianista

The Village

King Kong

La sottile linea rossa (1998)

Il grandioso film di guerra che lancia la carriera di Brody viene diretto nientemeno che da Terrence Malick. L’intensità dello sguardo dell’attore si sposa alla perfezione con l’intento del cineasta, che privilegia le immagini e la vita interiore dei personaggi da affiancare alla grandiosa messa in scena delle battaglie. La sottile linea rossa vince l’Orso d’Oro a Berlino e conquista svariate nomination all’Oscar tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Nel cast bravissimi tutti, compresi Nick Nolte, Jim Caviezel, Sean Penn, John Cusack, Woody Harrelson e George Clooney. Un classico degli anni ‘90. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York (1999)

Chiamato da Spike Lee a interpretare uno dei suoi lungometraggi più riusciti di quel periodo, Brody tira fuori un'interpretazione accaldata e commovente, che lo rende il protagonista ideale per S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York. Spaccato in costume di un momento in cui la Grande Mela era un groviglio di desiderio, speranza ma anche paure e insicurezza, il film viene diretto e fotografato con un’idea di cinema lisergica, quasi surreale. Almeno tre sequenze sono straordinarie. Nel cast anche John Leguizamo, Mira Sorvino, Michael Imperioli e l’indimenticato Ben Gazzara. Titolo di culto nella filmografia del grande regista di Brooklyn. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Il pianista (2002)

Il Pianista: Trailer originale del film

Un Oscar come miglior attore protagonista e a nostro avviso nno meritato - quell’anno c’erano in gara Daniel Day-Lewis per Gangs of New York e jack Nicholson per A proposito di Schmidt - ma questo non significa assolutamente che l'interpretazione di Brody non sia stata vibrante e poderosa, tutt’altro. Roman Polanski dirige Il pianista con un occhio come sempre straordinario per gli interni, per i silenzi e il chiaroscuro. La ricostruzione d’epoca è perentoria. la sequenza di isolamento dentro l’appartamento meravigliosa, il resto grande cinema d’autore. Palma d’Oro a Cannes e altri due Oscar per la regia e l’adattamento. Insomma, siamo dalle parti del film memorabile…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Village (2004)

Accanto a una straordinaria Bryce Dallas-Howard e a un intenso Joaquin Phoenix, Brody deve recitare il ruolo del terzo, problematico incomodo. The Village è uno dei migliori film diretti da M. Night Shyamalan per molti motivi, prima di tutto per la fotografia di Roger Deakins e le musiche bellissime di James Newton Howard. Ma anche per le interpretazioni dei protagonisti e di comprimari di lusso quali William Hurt e Sigourney Weaver. Atmosfere da fiaba nera, romanticismo denso e avvolgente, una messa in scena di quelle che davvero non si dimenticano. Storia toccante, personaggi corposi, momenti di grande cinema. Noi lo amiamo incondizionatamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

King Kong (2005)

King Kong: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film

Se Peter Jackson chiama, tu rispondi presente. Soprattutto se si tratta della rivisitazione di uno dei grandi film della storia del cinema fantastico. King Kong possiede effetti speciali incredibili, una sequenza di battaglia contro i tirannosauri semplicemente perfetta, ma soprattutto una Naomi Watts di cui è impossibile non innamorarsi. Grande successo di pubblico, la critica non lo ama fino in fondo ma sbaglia. Arrivano tre Oscar tecnici. nel cast anche un bravissimo Jack Black, Andy Serkis, Thomas Kretschmann. Spettacolo della visione con un cuore pulsante e un’idea di cinema totale. Uno dei film migliori di Jackson, il che è davvero tutto dire…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.