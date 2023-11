I migliori film in streaming che ci propongono la figura del vampiro in maniera "alternativa"

News Cinema

Approfittando dell'anniversario della nascita dell'autore di Dracula Bram Stoker (8 novembre 1847) vi proponiamo cinque film in streaming che parlano di vampiri in maniera diversa dal solito.

In occasione dell’anniversario della nascita di Bram Stoker, autore di Dracula, vogliamo proporvi cinque film in streaming che parlano di vampiri in maniera diversa, tangenziale rispetto alla figura iconica del Principe delle Tenebre che molti film del passato hanno sedimentato nell’immaginario cinematografico collettivo. Ecco dunque il meglio del cinema di vampiri lontano dall’iconografia classica ma anche dalla visione più contemporanea e decisamente meno terrificante. Buona lettura.

Cinque film in streaming “alternativi” sulla figura del vampiro

Per favore, non mordermi sul collo

Il buio si avvicina

Dal tramonto all’alba

30 giorni di buio

Solo gli amanti sopravvivono

Per favore, non mordermi sul collo (1967)

Al suo primo film americano Roman Polanski tira fuori una parodia irresistibile del classico approccio alla figura del vampiro. Grazie a un Jack McGowran semplicemente irresistibile e a una Sharon Tate perfetta nel ruolo della donzella indifesa Per favore, non mordermi sul collo si trasforma sequenza dopo sequenza in un horror divertentissimo, scatenato, pieno di trovate di sceneggiatura e regia spassose. Un film che non tramonta mai, effervescente e capace di superare perfettamente l’usura del tempo. Tra i nostri preferiti dell’autore. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il buio si avvicina (1987)

L’approccio di Kathryn Bigelow alla figura del vampiro si fa immediatamente vibrante e testosteronico come il meglio del suo cinema futuro. Nel cast de Il buio si avvicina troviamo tra gli altri Lance Henriksen e Bill Paxton, usciti da Aliens - Scontro finale di James Cameron l’anno precedente. Vampiri in confezione hard-rock, sequenze d’azione magnifiche, un’atmosfera pesante e corrosiva che pervade la messa in scena ma anche la mente del pubblico. Titolo prezioso. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dal tramonto all’alba (1996)

Robert Rodriguez realizza lo splatter di culto degli anni ‘90 aiutato da un cast di all-star davvero impressionante. George Clooney e Quentin Tarantino sono i fratelli criminali che si trovano ad affrontare l’ora di vampiri insieme a Juliette Lewis ed Harvey Keitel. Salma Hayek in versione super-sexu guida l’eservito di non-morti. Dal tramonto all’alba diventa una giostra insanguinata e portentosa di effettacci speciali, commedia ridanciana, trovate di regia e storia perfetta per questa pochade lussureggiante. Un film che noi amiamo, quasi indiscriminatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

30 giorni di buio (2007)

30 giorni di buio: Trailer del film con Josh Hartnett e Melissa George

Tratto dal comic-book di culto - vi consiglio caldamente di provarlo, è veramente terrificante - il film di David Slade adopera l’unità di ambientazione e l’idea di una notte prolungata per creare una caccia all’uomo visivamente portentosa, spietata e malefica. Danny Huston come capo dei vampiri fa una paura del diavolo, Josh Hartnett come eroe destinato al confronto funziona davvero bene. 30 giorni di buio esalta, spaventa, diverte in maniera molto intelligente, dentro e fuori il genere. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

Una storia d’amore tra vampiri che non possono morire e scelgono allora di vivere con intensità, passione, malinconia e coraggio. L’alchimia tra Tilda Swinton e Tom Hiddleston in Solo gli amanti sopravvivono è qualcosa di tangibile, effervescente. la messa in scena di Jim Jarmusch come sempre magnetica, fatta di colori preziosi e ambientazioni ipnotiche. Solo gli amanti sopravvivono diventa subito un titolo imprescindibile, un momento di cinema indipendente da incorniciare e abbracciare con forza. Il romanticismo applicato al cinema alla sua massima potenza. Un film che scalda il cuore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.