I migliori film da vedere in streaming di J.K. Simmons, il nuovo Babbo Natale in Uno Rosso

L'attore premiato con l'Oscar interpreta un Santa Claus decisamente anticonvenzionale nel nuovo action/fantasy con Dwayne Johnson. Ecco i suoi 5 film in streaming che preferiamo.

Dal momento che torna nelle sale italiane grazie a Uno Rosso, dove interpreta un Babbo Natale decisamente sui generis, vogliamo ripercorrere la carriera del grande caratterista J.K. Simmons riproponendo cinque dei suoi migliori film in streaming, Buona lettura.

Cinque film in streaming di J.K. Simmons, protagonista di Uno Rosso

Spider-Man (2002)

Dopo tanta gavetta, finalmente la consacrazione col ruolo di Jonah Jameson nel clamoroso cinecomic diretto da Sam Raimi. Il primo, inarrivabile Spider-Man è un concentrato di spettacolo cinematografico senza precedenti e di tocchi di cinema folle e personale, come soltanto l’autore di Darkman ed Evil Dead sapeva imporre. Il primo Uomo Ragno Tobey Maguire è indimenticabile, Kirsten Dunst come Mary Jane perfetta, Willem Dafoe alias Norman Osborn/Goblin seriamente spaventoso. Successo di pubblico devastante per il film che ha segnato un’epoca. E il secondo episodio sotto molti punti di vista è addirittura migliore! Da non perdere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Disney +.

Juno (2007)

Nel ruolo del padre comprensivo e ironico della protagonista, Simmons ci regala una prova sfaccettata e corposa, che dimostra il suo timbro di attore a tutto tondo. È senza dubbio lui uno dei personaggi maggiormente amorevoli di Juno, commedia sociale che Jason Reitman e la sceneggiatrice Diablo Cody tirano fuori dal cilindro del grande cinema. Merito anche di un cast in stato di grazia che comprende anche Elliot Page, Jason Bateman, Allison Janney, Jennifer Garner. Oscar per la sceneggiatura, nomination per film, regia e attrice protagonista. Magnifica storia di personaggi, situazioni e sentimenti. Dolcissimo e malinconico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Whiplash (2014)

Arriva un sacrosanto oscar come miglior attore non protagonista grazie all’esordio alla regia di Damien Chazelle. I duetti con il protagonista Miles Teller sono infuocati, anche grazie a un ruolo di istruttore terrificante e fanatico. Whiplash diventa immediatamente uno dei film dell’anno,e questo grazie a un montaggio perfetto e a delle atmosfere asfissianti. Davvero uno degli esordi più corposi e problematici dello scorso decennio, strutturato con enorme competenza dal suo autore. Film da non perdere, forse ancora oggi il migliore realizzato da Chazelle. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Boston - Caccia all’uomo (2017)

Ruolo di supporto stringato ed energetico, nella storia vera della caccia agli attentatori della maratona di Boston. Mark Wahlberg comanda il cast di Boston - Caccia all’uomo diretto con mano sicura e senso del ritmo da un Peter Berg decisamente ispirato. In un cast notevole compaiono anche Kevin Bacon, John Goodman, Michelle Monaghan e molti altri. Film tesissimo, ottimamente strutturato, con un finale che tiene lo spettatore col fiato sospeso e il cuore in gola. Uno dei migliori titoli in questo genere, davvero efficace da vivere come spettacolo e senso civico. Non male, assolutamente non male. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes,, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Being the Ricardos (2021)

Aaron Sorkin si cimenta ancora una volta dietro la macchina da presa per raccontare la storia del grande successo televisivo di Lucille Ball e Desi Arnaz ottimamente interpretati da Nicole Kidman e Javier Bardem. Being the Ricardos è molto teatrale, ma trattandosi di Sorkin possiede una sceneggiatura e dei dialoghi da antologia, che permettono agli attori di dare il meglio delle loro capacità. Nel ruolo di William Frawley Simmons conquista una seconda nomination all’Oscar come non protagonista, anche perché i suoi duetti con Nina Arianda sono sinceramente fenomenali. Film gustoso e sfaccettato, anche se siamo lontani dal meglio della produzione del suo autore. Merita di essere visto soprattutto per gli attori, e non è poco. Disponibile su Amazon Prime Video.