I film in streaming che racontano la storia e la cultura dei nativi americani

Da balla coi lupi a I segreti di Wind River: ecco per voi cinque film in streaming dedicati alle tribù native americane.

Approfittando dell’anniversario della data di nascita di Geronimo (16 giugno 1829), uno dei leader più importanti e carismatici della tribù dei nativi americani Apache, vogliamo proporvi cinque film in streaming che raccontano la cultura e le tradizioni dei popoli che hanno abitato i territori al di là dell’Atlantico prima dell’arrivo dei conquistatori e dei coloni dall’Europa. Opere molto affascinanti, spesso controverse, tra le quali manca purtroppo un "capostipite" come Piccolo grande uomo (1970) di Arthur Penn, purtroppo non disponibile sulle piattaforme del nostro Paese. I titoli selezionati di certo però non lo fanno rimpiangere troppo…Buona lettura.

Cinque film in streaming sulla storia e la cultura dei nativi americani

Balla coi lupi (1990)

Il film che restituisce al western il posto che merita a Hollywood si presenta come una ballata epica e rivoluzionaria sul mito della frontiera. Kevin Costner dirige e interpreta Balla coi lupi facendolo diventare il manifesto ambientalista e pacifista di una generazione. Tutto funziona nel film, sia a livello estetico che narrativo. E le interpretazioni di Mary McDonnell e Graham Greene impreziosiscono notevolmente il prodotto. Sette premi Oscar tra cui quelli per il film, la regia e l’adattamento. Trionfo per Costner, grande icona americana. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

L’ultimo dei Mohicani (1992)

Il melodramma romantico diretto da Michael Mann mescola con incredibile forza storia, ambientazioni, paesaggi magnifici e personaggi di spessore assoluto. Daniel Day-Lewis domina L’ultimo dei Mohicani con una prova fisica e psicologica delle sue. Musiche straripanti, la fotografia bellissima di Dante Spinotti, per un film che racconta la frontiera e la guerra come pochi altri hanno saputo fare in quel periodo. Grande successo di critica e pubblico, Oscar per il miglior sonoro. Meritava molte altre segnalazioni. Con l’ultima mezz’ora di film da leggenda. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Cuore di tuono (1992)

Robusto, intenso e lucidissimo questo thriller ambientato dentro una riserva di nativi Sioux. Diretto da un esperto del genere quale era Michael Apted, Cuore di tuono vede protagonista un intenso Val Kilmer, probabilmente alla migliore prova della sua carriera. Insieme a lui Sam Shepard, Fred Ward e ancora Graham Greene. Titolo “nascosto” ma che vale assolutamente la pena recuperare. Quando il cinema di genere riesce a parlare di tematiche molto più importanti del semplice intrattenimento…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Geronimo (1994)

L’enorme, straripante affresco storico diretto da Walter Hill diventa immediatamente uno dei suoi lungometraggi più ambiziosi, uno spettacolo che contiene a tratti un’intensità emotiva che magnificamente si sposa con la messa in scena. Geronimo è uno spettacolo appassionante, che offre spettacolo non superficiale, e guarda alla Storia americana senza tentare di abbellirla troppo. Wes Studi è roccioso protagonista, Gene Hackman e Robert Duvall preziosi antagonisti. Film che avrebbe meritato maggior successo, come tantissimo del cinema di Walter Hill d’altronde…Disponibile su Netflix.

I segreti di Wind River (2107)

Taylor Sheridan è sotto molti punti di vista l’erede spirituale di Kevin Costner, ma con una visione molto più livida e nichilista dell’America e della sua storia. Il suo esordio alla regia cinematografica I segreti di Wind River lo dimostra in pieno, regalandoci un film destinato a rimanere impresso nella memoria. Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal in un cameo e tutti gli altri elevano questo thriller umano di confine. Ambientazione feroce, personaggi al limite della sopportazione mentale ed emotiva. La giustizia dove non ce n’è mai stata veramente. Il miglior film dell’anno. A mani basse. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.